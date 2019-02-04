【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例　梁君彥拒就容許草案二讀致歉 (11:49)

立法會今日（19日）舉行會議，民主派議員區諾軒及林卓廷就6月12日警方涉嫌對示威市民及記者施用過度武力，提出急切口頭質詢；保安局長李家超亦在《逃犯條例》引發連串紛爭後，首度公開露面在立法會回應事件。
立法會主席梁君彥一開始即拒絕民主派議員要求，就接受政府原定上周三（12日）二讀《逃犯條例》修訂草案，向公眾道歉，稱他是依《基本法》和立法會《議事規則》，決定開會日期；惟他最後接受他們要求，表示「深表同情」近日在事件中的死傷者，並暫停會議5分鐘，讓民主派議員替太古廣場墮樓身亡示威者默哀。
李家超今早約11時由政府總部步行至立法會大樓，並使用議員入口進入大樓，其間他未有回應記者提問，只稱「稍後（回答）」。
立法會示威區今早仍有十餘人留守，氣氛大致平靜。
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