【逃犯條例】李家超立法會首露面回應暫緩修例　梁君彥拒就容許草案二讀致歉 (11:49)

立法會主席梁君彥一開始即拒絕民主派議員要求，就接受政府原定上周三（12日）二讀《逃犯條例》修訂草案，向公眾道歉，稱他是依《基本法》和立法會《議事規則》，決定開會日期；惟他最後接受他們要求，表示「深表同情」近日在事件中的死傷者，並暫停會議5分鐘，讓民主派議員替太古廣場墮樓身亡示威者默哀。

李家超今早約11時由政府總部步行至立法會大樓，並使用議員入口進入大樓，其間他未有回應記者提問，只稱「稍後（回答）」。

立法會示威區今早仍有十餘人留守，氣氛大致平靜。

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