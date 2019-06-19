【逃犯條例】胡志偉︰林鄭月娥道歉「打嘴炮、無實質內容」 (11:20)

特首林鄭月娥昨日（18日）首度現身就《逃犯條例》修例風波引起社會矛盾紛爭，向全港市民道歉。民主黨主席、立法會議員胡志偉今早（19日）表示，林鄭月娥昨日的道歉，予人「心不甘、情不願的感覺」，並且無處理修例一事上的核心問題，無助緩和社會現時的繃緊狀態。
胡志偉今早在港台節目中表示，特首道歉時並無具體內容，既無說明後續工作，包括如何處理在推動政策過程中引起社會矛盾、紛爭及焦慮的相關官員。胡志偉說，特首並無交代，既然警務處長盧偉聰稱絕大部分人是和平請願，為何使用過度武力對待，批評林鄭月娥道歉只是「打嘴炮」，「口講就話真誠道歉，實質上無內容」，令人質疑林鄭月娥能否做好管治香港所需作的政治判斷。
出席同一節目的實政圓桌召集人、立法會議員田北辰說，有道歉總好過永遠不出來道歉，但很多人感受不到林鄭月娥道歉是發自內心，而林鄭月娥一直無解釋為何必須將修例綑綁台灣殺人案。
田北辰認為，經過修例事件後，中央將來可能會調校治港政策，給予香港多一些空間。他表示，今次修例觸動港人底線，兩次有過百萬港人和平上街，令中央也會思考這種民意。長遠而言，中央若要落實「一國兩制」須重拾市民信心，若沒有普選，將無法重拾市民信心。
胡志偉稱對此不表樂觀，認為中央未有信心放手給港人，仍會牢牢掌握管治權。
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