【逃犯條例】葉國謙：林鄭未鞠躬道歉跟市民期待「有落差」 (09:31)

至於林鄭月娥不用「撤回」字眼，葉國謙今早在商台一節目上表示，以林鄭月娥在修例進程上一直以來的強勢及對修例的執着，相信她昨日已是真誠道歉；但葉國謙亦同意林鄭月娥未用「撤回」字眼是「妥協」，因她要倚賴建制派支持來繼續施政及管治，須顧及建制派等支持修例者的感受，同時也不要將社會當前矛盾進一步激化。惟葉國謙承認，今年底的區議會選舉及明年的立法會選舉，選情都有危機。

同場另一名行會成員羅范椒芬表示，今次事件是林鄭月娥「公務員生涯以來最大一個打擊」；她又表示，林鄭月娥往後要重新加強跟年輕人和民主板塊的溝通，但她沒正面回應她提出這看法，是否跟立法會財委會日內或將開始審議「明日大嶼」項目研究撥款有關。

另兩人均未有回應聽眾斥責，他們作為行會成員，是否要為事件下台。

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