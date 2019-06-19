六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃　夫涉先勒妻頸再自殺 (00:54)

【23：30】據悉，警方在現場發現啤酒罐及藥物。警方改列案件為謀殺及自殺案，稍後將交代案情。

【19：16】現場消息指出，墮樓男女為60餘歲的夫婦，今午（18日）疑趁家人外出，雙雙從27樓一單位廚房墮下斃命。

【18/6 18：10】一對男女下午5時許在馬鞍山錦泰苑錦麗閣從高處墮下，倒卧地面，救護員趕至，經檢驗證實兩人已死亡，警方正調查死者身分及墮樓原因。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 嗡」﹕（24小時提供緊急情緒支援服務）

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SMS : 91 012 012

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