六旬夫婦馬鞍山錦泰苑墮斃　夫涉先勒妻頸再自殺 (00:54)

【19/6 00：54】男死者61歲，女死者59歲。初步調查相信，男事主趁子女外出時，涉嫌先以尼龍繩勒其妻頸部至窒息，並將妻子從27樓單位丟出廚房窗外，自己再一躍而下，事件不涉第三者。沙田警區助理指揮官（刑事）陳昕指，將循二人的家庭背景、精神狀態等調查。
【23：30】據悉，警方在現場發現啤酒罐及藥物。警方改列案件為謀殺及自殺案，稍後將交代案情。
【19：16】現場消息指出，墮樓男女為60餘歲的夫婦，今午（18日）疑趁家人外出，雙雙從27樓一單位廚房墮下斃命。
【18/6 18：10】一對男女下午5時許在馬鞍山錦泰苑錦麗閣從高處墮下，倒卧地面，救護員趕至，經檢驗證實兩人已死亡，警方正調查死者身分及墮樓原因。
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