【逃犯條例】林鄭函公務員：希望你們繼續支持 (23:20)

林鄭月娥在信中強調,她的不足在於對修訂《逃犯條例》敏感程度的判斷「少於足夠」(less than adequate),以及處理修例過程做得不夠。她就政府總部停開數日造成不便,向在政總工作的公務員致歉;又稱對警員與示威者之間出現互不信任的緊張關係(tension)感到傷感,感激警方的「忠誠服務」(devoted service)。林太又感謝保安局及律政司人員的專業和付出。

林鄭月娥表示,服務公眾是其終身事業,她仍希望繼續帶領公務員團隊服務社會。她期望社會撕裂可盡快修補,並重建市民對管治團隊的信心,「我希望你們能繼續給予支持」(I look to you for your continued support)。

逃犯條例 相關報道:

政總重開 有公務員望各界減少紛爭

【短片】林鄭月娥道歉 未提「撤回修例」

【林鄭道歉】如何看警察喝罵記者「記你老母」? 林鄭:投訴處理完再說

盧偉聰:沒說整個事件是暴動 5人涉暴動被捕 民陣批仍沒撤定性

醫管局稱無接獲警方索病人資料 陳沛然︰無法證實

聖公會牧函:政府剛愎偏執 全港市民應建立青年「知不可為而為之」精神

中總冀各界和衷共濟 聚焦民生發展經濟

有中三生罷考TSA反修例 部分答卷寫口號

留守者看林鄭記者會稱不收貨 揚言支持升級示威

「我要見指揮官」短片熱播 胡志偉憤怒:本想平息事件 詎料警施催淚彈

外交部駐港公署斥英美言行錯誤 不滿粗暴干預香港修例

投訴警察課暫接61投訴 監警會將設專責小組統一審核

民建聯:一直有向特首反映市民憂慮 民主派:將推動重啟政改

行會非官守議員:繼續鼎力協助特首施政 望社會盡快放下紛爭

民陣:盡快落實新一系列運動 批林鄭沒回應五大訴求

港大民研:兩次大遊行前調查 警隊民望跌至近年新低

【林鄭道歉】同時向撐修例者致歉 林鄭:可向建制派盡早提供民意推敲

【林鄭道歉】胡志偉批林鄭道歉欠真誠 「令民眾覺得政府無得救」

美國國務院︰港和平示威捍衛基本權利「令人感動」

圖看6‧16遊行與年初二煙花匯演人潮 「33.8萬」與「31.8萬」