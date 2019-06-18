【逃犯條例】林鄭函公務員：希望你們繼續支持 (23:20)

林鄭月娥在信中強調，她的不足在於對修訂《逃犯條例》敏感程度的判斷「少於足夠」（less than adequate），以及處理修例過程做得不夠。她就政府總部停開數日造成不便，向在政總工作的公務員致歉；又稱對警員與示威者之間出現互不信任的緊張關係（tension）感到傷感，感激警方的「忠誠服務」（devoted service）。林太又感謝保安局及律政司人員的專業和付出。

林鄭月娥表示，服務公眾是其終身事業，她仍希望繼續帶領公務員團隊服務社會。她期望社會撕裂可盡快修補，並重建市民對管治團隊的信心，「我希望你們能繼續給予支持」（I look to you for your continued support）。

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