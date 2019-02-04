【逃犯條例】聖公會牧函：政府剛愎偏執　全港市民應建立青年「知不可為而為之」精神 (22:04)

過往甚少評論政治的香港聖公會主教院，今日（18日）就本港《逃犯條例》修例引發的事件發表牧函，指出事件起因是政府忽略市民的聲音和恐懼，「在無限擴大及絕對化『修例至上』的情况下，不自覺地流露出剛愎、偏聽和偏執的態度」；又表示全港市民都應建立青年在事件中展現的「知其不可為而為之」精神。
牧函下款是聖公會鄺保羅大主教、陳謳明主教及郭志丕主教，他們對反修例過程中有人受傷甚至身亡表示悲痛，強調教會「堅持向暴力說不」，反對以暴易暴製造更多身心靈創傷及仇恨。但他們欣喜年輕人有赤子之心，願為理想站出來，以及為爭取應有的自由及福祉而勇敢地面對着身外的威脅；亦佩服青年保持和平、理性、互助，以及有「知其不可為而為之」的精神，「這股精神，不單是香港青年人，更是全港市民應該建立的」。
牧函呼籲市民在肯定自己的同時，也要懷有接納及欣賞其他人的胸襟，以至他人的相反意見；亦盼望特首林鄭月娥在《逃犯條例》修訂的連串事件後，除向香港市民致歉，亦要如她的承諾，在未來「以最有誠意，最謙卑的態度，接受批評，加以改進，為廣大市民服務，建設香港」。
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