【逃犯條例】中總冀各界和衷共濟　聚焦民生發展經濟 (21:05)

特首林鄭月娥就修訂《逃犯條例》引發的風波向公眾道歉，香港中華總商會（中總）發表聲明，讚揚特首以謙卑、認真態度接納各方意見，避免社會矛盾進一步加劇，緩和緊張氣氛，以香港整體發展利益為重。
中總會長蔡冠深期望社會各界對特首和特區政府的工作予以體諒和給予機會，冀《逃犯條例》修訂的爭議盡快告一段落，讓特區政府能與社會各界攜手努力，推動本港經濟民生向前發展。他希望特區政府因應當前環球經濟發展形勢，包括中美貿易摩擦可能帶來的挑戰，為工商各業及社會各界提供更多支援政策措施，為香港長遠發展謀求最大福祉。
中總表示，一如既往支持特首和特區政府依法施政，期望社會各界能摒棄紛爭、和衷共濟，同心協力推動社會前行，構建和諧穩定香港，重建信心。
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