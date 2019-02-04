【逃犯條例】有中三生罷考TSA反修例　部分答卷寫口號 (20:34)

中三全港性系統評估（TSA）中文科筆試今日（18日）舉行，全體學生需應考。有學生發起罷考TSA，藉此表態反對《逃犯條例》修訂，五邑司徒浩中學13人罷考TSA ，在校自修；德愛中學20多人罷考。中學校長會稱，據其他校長反映，有學生交白卷、在試卷寫口號。教育局回覆表示，截至下午3時，考評局收到小量學校就評估期間有異常事項的匯報，會密切留意明日（19日）舉行英、數評估，按既定機制處理評估數據，確保其可靠性。
發起罷考中三TSA的「香港中學生逃犯條例關注組」，上周發起聯署，表示面對當權者無情無理的壓迫，要奮力對抗強權，以罷考中三TSA對抗政府欺壓。關注組向本報稱，有3500人聯署，據他們統計，至少40間學校的學生響應罷考。
五邑司徒浩中學副校長陳麗儀向本報表示，學校以理性及開放態度，尊重同學的表態。今日校內共13名中三學生罷考TSA，並於禮堂自修。她說，校長曾到禮堂了解學生情緒及意見，並作分享。禮堂內亦展示修例相關資訊，讓學生了解不同意見。
德愛中學亦有學生發起罷考中三TSA，據了解，有24名學生參與，他們在操場靜坐。據學生早前所發的聲明指出，不滿港政府漠視民意，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案，罷考學生需交家長信，校方不會有處分。
據了解，考評局今日就「考生異常行為」向各中學發指引，提及如有考生故意塗污、撕毁試卷、評估期間呼叫口號，監考員應馬上制止或處理，如情况持續，可將事件詳情記錄於「紙筆評估總結表」。若學生缺席，亦按一向做法，在「考生出席紀錄表」上點選「缺席」，把事件記錄在「紙筆評估總結表」內。
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