【逃犯條例】有中三生罷考TSA反修例　部分答卷寫口號 (20:34)

發起罷考中三TSA的「香港中學生逃犯條例關注組」，上周發起聯署，表示面對當權者無情無理的壓迫，要奮力對抗強權，以罷考中三TSA對抗政府欺壓。關注組向本報稱，有3500人聯署，據他們統計，至少40間學校的學生響應罷考。

五邑司徒浩中學副校長陳麗儀向本報表示，學校以理性及開放態度，尊重同學的表態。今日校內共13名中三學生罷考TSA，並於禮堂自修。她說，校長曾到禮堂了解學生情緒及意見，並作分享。禮堂內亦展示修例相關資訊，讓學生了解不同意見。

德愛中學亦有學生發起罷考中三TSA，據了解，有24名學生參與，他們在操場靜坐。據學生早前所發的聲明指出，不滿港政府漠視民意，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案，罷考學生需交家長信，校方不會有處分。

據了解，考評局今日就「考生異常行為」向各中學發指引，提及如有考生故意塗污、撕毁試卷、評估期間呼叫口號，監考員應馬上制止或處理，如情况持續，可將事件詳情記錄於「紙筆評估總結表」。若學生缺席，亦按一向做法，在「考生出席紀錄表」上點選「缺席」，把事件記錄在「紙筆評估總結表」內。

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