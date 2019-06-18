【逃犯條例】留守者看林鄭記者會稱不收貨　揚言支持升級示威 (20:31)

對於林鄭月娥首次公開道歉，示威區內多次起哄，而當她提到修例工作已「停止」，在場留守者即高喊「撤回方案」。其間，在場人士稍有喝采及鼓掌，都只是給予向林太提問會否下台、為何不撤回方案的記者。記者會完結後，在場示威者問眾人「是否收貨？」在場的人均異口同聲「不收」，揚言支持升級示威行動。

大學二年級的許同學批評，林鄭月娥的記者會沒有回應撤回「暴動」定性，「只是一味卸膊予警務處處長」，且沒有明確用「撤回」字眼：「縱使她說法例工作已停止，但她不明白我們其實怕她反口，我們對林鄭月娥沒信心。」她表示，未來若有升級行動，會支持並且參與。

前來聲援年輕人的容老師表示，林鄭月娥只道歉，但沒有處理市民要求釋放被捕示威者、追究警方使用過分武力等訴求，「我們最擔心的年輕人安全，以及對暴力使用者的懲處，一一沒回應」。她表示會繼續前來集會以支持年輕人，亦認同及支持要有升級行動，但期望是「非暴力」的不合作運動。

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