【逃犯條例】外交部駐港公署斥英美言行錯誤　不滿粗暴干預香港修例 (19:49)

外交部駐港特派員公署回應美國及英國有關香港修訂《逃犯條例》的言論，批評英、美「連續採取錯誤言行」，強烈不滿和堅決反對美英兩方「粗暴干預特區修例」。
公署強調，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，敦促美英方遵守國際法和國際關係基本準則，以至《聯合國憲章》及《國際法原則宣言》等國際文件，尊重中國主權、尊重香港特區政府依法施政，立即停止破壞香港繁榮穩定的錯誤言行。
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