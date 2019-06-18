【逃犯條例】投訴警察課接61投訴　監警會將設專責小組統一審核 (19:20)

上周三（12日）金鐘的反修訂《逃犯條例》示威中發生衝突，引起外界關注警方使用武力有否違犯指引及濫權。投訴警察課截至昨日（17日）收到34宗投訴，另監警會已將記協27宗投訴轉介至投訴警察課。監警會主席梁定邦表示，會成立特別專責小組統一審核所有個案，並撰寫報告，將提出監警會的觀察及對警方的建議。
截至昨日，投訴警察課就事件已接獲34宗對警員的投訴，其中16宗屬須匯報個案，18宗屬需知會投訴，涉及毆打、濫用職權、行為不當、疏忽職守等。監警會亦把記協蒐集的27宗投訴個案，轉介予投訴警察課。監警會秘書長俞官興提到，今次事件有不少傳媒投訴警員，比佔領運動及旺角大衝突明顯更多，監警會很關注情况。
監警會今午（18日）舉行例會，警務處監管處處長劉賜蕙在會上表示，知道社會關注金鐘衝突事件，投訴警察課已成立特別職務隊伍調查投訴個案，會挑選沒有參加相關示威遊行的人員加入，以示公正；每次投訴會面亦將會有監警會委員或觀察員出席。
俞官興表示，留意到有警方速龍小隊成員沒有警員編號，難以辨識其身分，會影響日後核證，他說，一定會與警方跟進。劉賜蕙稱明白公眾關注，會檢視問題以釋除疑慮。
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