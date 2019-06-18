煥然懿居最後揀樓日只剩開放式單位 (20:27)

35歲任職網絡工程師的劉先生選購了284呎的開放式單位，雖與心水的一房單位有差距，但打算間出一至兩房，配合生兒育女計劃，「但要花心思設計」。他說，在香港以300多萬元買200多呎單位算是便宜，但仍不合理；由於他收入超過居屋的入息資產上限，又負擔不起私樓，對今次能夠置業感到開心。

31歲陳先生同樣選購284呎的開放式單位，打算與女友入住；雖然本想購入一房單位，但對於現時的開放式單位仍感滿意。他說，置業要靠父母付首期，即使日後供樓經濟壓力大，但對於能上車感到神奇，沒想過抽居屋只一次失敗後就可上車。

煥然懿居有450個單位，是首個港人首置先導項目，以市價62折出售，售價介乎314萬至660萬元，實用面積由261呎至506呎不等，項目內所有單位可做九成按揭，買家5年內不能出租或轉售。

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