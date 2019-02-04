【逃犯條例】民建聯：一直有向特首反映市民憂慮　民主派：將推動重啟政改 (18:56)

李慧琼表示，接受林鄭月娥以特區政府在修例事件中，因溝通不足激發市民憂慮不安而致歉。她表示，民建聯此前已不斷向林鄭月娥反映相關民意，特區政府亦一直有回應；民建聯將一如既往代表市民發聲，促請林鄭月娥改進，市民不應迫使林鄭月娥下台，以免香港出現管治真空危機。

對被問及民建聯過往要求盡快修例，如今會否擔心往後選舉受挫，李慧琼表示，上周六（15日）林鄭月娥首度就暫緩修例見記者後，民建聯已經指出，有見市民意見兩極化，不想香港進一步陷入對立，故理解及尊重林鄭月娥的決定；李慧琼續稱，「相信我們的支持者確實會有不開心」，但會爭取他們諒解，努力做好選舉工作。

李慧琼亦表示，「絕對不會放棄」妥善跟進台灣殺人案，亦會視乎具體實際內容，考慮是否支持立法會依《權力及特權法》，調查警方早前部署及行動等事項。

另一邊廂，立法會民主派會議召集人毛孟靜指出，林鄭月娥在記者會中堅持不用「撤回」字眼，只是不想展示「不停向下爬」的姿態，以免影響管治威信，但其道歉已是「太少、太遲」。公民黨黨魁楊岳橋直斥林鄭月娥，認為港人完全感受不到其真誠道歉。

民主黨黃碧雲表示，林鄭月娥鞠躬道歉也欠奉，今次事件再反映高官問責制變成無人問責和推卸責任，希望市民更了解特區政府「現時不止個別法例、官員特首問題，是整個管治體制出問題」，民主黨下一步會更積極推動整個政治體制改革，要求重啟政改。曾任監警會委員的黃碧雲亦批評，當前監警會沒有民主派委員，反映政府的相關委任有問題。

曾任監警會委員的會計界梁繼昌稱，要求當局成立獨立調查委員會調查上周三（12日）警方的部署及執行手法；新民主同盟范國威要求林鄭月娥必須問責下台；教育界葉建源要求特區政府不要起訴在相關衝突中的師生市民，警方更要就施加過度武力，向受害市民道歉賠償。

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