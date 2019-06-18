涉提出3800萬換欺詐案證人不作供　律師被控妨司法公正 (18:13)

被告Kevin Richard Bowers（52歲）被指於2010年2月25日，向中富控股的代表律師范家碧提出，只要確認支付全額和解金，在指控鄭潔賢的刑事訴訟案中的相關證人便不會出庭作供。同年3月2日，被告向另一名鄭潔賢的代表律師Thomas Alexander FYFE，以同樣手段提出和解金，議定為3800萬元，換取其中一名清盤人Hill Nicolas不會出庭作供。

控方開案陳辭指出，在1998年至2002年間，永輝國際有限公司轉由中富控股持有，其間鄭潔賢出任中富控股公司高層；至2002年4月，永輝被粵首實業收購，其公司清盤事務交由被告所屬的律師行處理。

2004年，其中一名清盤人向商業罪案調查科投訴，鄭潔賢其後被控在處理永輝賣盤事務時牽涉不合法轉帳，捲入民事訟訴案。至2009年，被告是代表永輝處理清盤事務的律師，鄭潔賢其時再被落案控告串謀欺詐。

2010年2月25日，鄭潔賢的民事訟訴案聆訊後，被告與案件相關人士商討，若該民事案解決後，該如何解決另一宗刑事案，遂提出和解金，並表示會安排令相關證人不出庭。

至2010年3月2日，被告邀約鄭潔賢的代表律師Thomas Alexander FYFE「飲咖啡」，提出3800萬元和解方案，並稱只要於同年5月前的審前覆核聆訊時，不把清盤人Hill Nicolas放在證人名單，便不能提出有損鄭潔賢的證據。

聆訊下午繼續。