【逃犯條例】民陣：盡快落實新一系列運動　眾志促鄭若驊承諾不告示威者 (18:17)

【18:48】香港眾志批評，林鄭月娥在下午記者會的道歉是「不真誠、相當虛偽」，亦未有回應市民的五大訴求，相信無論是民主派或更多示威者，未來會有更多行動向政府施壓。眾志秘書長黃之鋒認為，面對中美貿易戰及月底的G20峰會，林鄭月娥漠視數以百萬計市民的訴求，只會令北京政府面對更大的國際輿論譴責。
被問到若林鄭月娥下台，誰適合接任特首，黃之鋒表示，在中央委任下，所有特首都只會是傀儡，而港人已渴求民主選舉很久。
香港眾志亦批評律政司長鄭若驊在6．12金鐘反修例示威後「潛水」至今，指出在示威者被捕後，決定是否檢控屬律政司的責任，要求鄭若驊承諾日後不會檢控6．12示威者。眾志常委羅冠聰指出，警方當日開槍是為符合政治需要，以把示威製造成暴動，譴責政府指6．12為「暴動」的定性，亦譴責警方搜捕行為。
【18:17】特首林鄭月娥在今午（18日）記者會向《逃犯條例》修訂觸發市民不滿，首度現身公開道歉。近日接連發起大型遊行表態反對的民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰表示，林鄭月娥對市民五大訴求全無回應，堪稱「五無特首」，明日（19日）會跟民主派各組織開會，盡快落實新一系列運動內容；另民陣未來一星期亦會向警察投訴科及監警會等機制投訴，以及爭取由終審法院法官領導獨立調查小組，調查警方在市民近日相關活動中如何濫用武力。
岑子杰批評，林鄭月娥對市民提出的「林鄭下台」、「不作檢控」、「撤回修例」、「撤銷暴動（定性）」和「追究開槍」等五大訴求全無回應，「令民主派憤怒，令建制派尷尬」；他續稱，林鄭月娥在記者會中，只是表現得委屈一點，「博可憐、博同情」，「實際姿態是一點也沒改變」，「市民不是要一個講感受的特首」。
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