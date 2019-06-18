馬評人控《大勝馬經》《騎師日報》印「何其準主編」誤導公眾 (18:22)

原告依次為何永強及「太陽馬經出版有限公司」，何永強在次原告旗下的《今日大勝馬簿》和《今天騎師日報》分別擔任編緝及撰寫馬評。被告依次為中國互動媒體控股有限公司和章佳強，首被告為經營《大勝馬經》和《騎師日報》的公司，次被告為兩報的註冊編輯。

原告在入稟狀中指出，他自1980年代始已用「何其準」筆名，多年來在不同報章、馬報、賽馬節目撰寫專欄、接受電台訪問及擔任主編的工作；筆名代表他對預測賽馬結果的準確，在馬圈中享有良好的聲譽。

2003年至2017年原告曾擔任《大勝馬經》總編輯，並在頭版寫上「何其準主編」。2017年8月次被告曾邀請原告回巢，繼續擔任《大勝馬經》總編輯，但原告最終於2018年5月加入《今日大勝馬簿》，並以「何其準」筆名繼續撰寫馬評。原告指出，在未經他同意下，《大勝馬經》和《騎師日報》在他終止編輯工作後，仍然印上「何其準主編」，誤導公眾及馬迷，影響他的聲譽，對他工作構成損失，故入稟控告兩名被告。

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