【逃犯條例．林鄭道歉】同時向撐修例者致歉　林鄭：可向建制派盡早提供民意推敲 (17:26)

特首林鄭月娥下午見記者，稱要為《逃犯條例》修例風波負很大責任，對造成社會矛盾、紛爭和焦慮，向「每一位香港市民」道歉。被問到政府在修例風波後，與建制派關係已否已撕裂，林鄭月娥表示，大家都看到外界對修例有意見分歧；對一直贊成修例、為此寫了文章、做了社會行動、以至可能承受了批評的人，包括由始至終支持修例立法會建制派議員，她都表示歉意。
林鄭月娥強調，希望未來行政立法關係是「對事不對人」，期望能與立法會各黨派議員合作。她特別指出，她與建制派議員互動的機會較多，所以若建制派在施政方面，希望政府能早些提供「民意推敲」，「這個我們表示歡迎」。
林鄭月娥表示，政府推動修訂《逃犯條例》工作「做得不足」，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，甚至影響市民日常生活，故她向「每一位香港市民」，包括無論是對修例持正反意見的市民、參加過反修例遊行或支持修例工作的市民，以至什麼都無參加過的市民，她都要「真誠道歉」，「因為我個人是需要為這件事負上很大責任」。
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