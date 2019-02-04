【逃犯條例．林鄭道歉】如何看警察喝罵記者「記你老母」？　林鄭：投訴處理完再說 (17:31)

6．12衝突當晚，現場有執勤警員被拍攝到向展示身分的記者喝罵「記你老母」。有記者今日（18日）在記者會上問特首林鄭月娥：「妳一直都強調說，妳是兩子之母，妳怎樣理解『記你老母』這四個字呢？」林鄭月娥初時未有回應，記者再追問：「妳怎樣理解警察向記者說『記你老母』這四個字呢？」她回答說：「如果你要投訴，你投訴處理完後再說吧。」