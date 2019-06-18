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2019年6月18日星期二
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【逃犯條例】港大民研：兩次大遊行前調查 警隊民望跌至近年新低 (17:29)
【逃犯條例．林鄭道歉】同時向撐修例者致歉 林鄭：可向建制派盡早提供民意推敲 (17:26)
佐敦女童遭客貨車撞倒 附近診所醫生助急救 (17:22)
【逃犯條例．林鄭道歉】胡志偉批林鄭道歉欠真誠 「令民眾覺得政府無得救」 (17:13)
【逃犯條例．短片】林鄭月娥道歉 未提「撤回修例」 (16:50)
涉商場殘廁非禮中學男生下體 被告稱「按摩期間」對方曾提自己不開心 (15:24)
【逃犯條例．Emily Online】林鄭記者會講台放「紙巾陣」 台下有棄紙箱 (15:18)
興德前校長涉用假文書 副校長：學校管理問題致情緒受困長請病假 (14:57)
【逃犯條例】醫管局稱無接獲警方索病人資料 陳沛然︰無法證實 (14:51)
愛滋病毒感染首季增146宗 兩宗母嬰傳播懷孕時未驗出 (14:30)
【逃犯條例】政總立法會大樓重開 除下黃色警示 (14:27)
荔枝北路獨立屋遭爆竊 女住戶失35萬手表首飾 (14:06)
陳婉玉一方：與馮永業是「隱婚」關係 以51萬元「賄馮的心」 (14:05)
控方結案陳辭：馮永業陳婉玉供辭不盡不實 官押後8月14日裁決 (14:04)
【逃犯條例】林鄭月娥下午4時政總見記者 (14:01)
【逃犯條例】圖看6‧16遊行與年初二煙花匯演人潮 「33.8萬」與「31.8萬」 (13:46)
欠債燒炭險累妻兒 廉署前調查主任判囚兩年 (13:19)
男子黃大仙中心墮樓亡 (13:12)
蕭源案改控公職人員失當罪 辯方：有濫用司法程序之嫌 申請永久擱置 (11:50)
男子東頭邨墮樓亡 (11:27)
澳門立法會主席賀一誠宣布參選澳門特首 (11:25)
【逃犯條例】湯家驊：沒武器「第二排」衝擊警方示威者亦可被控暴動罪 (10:38)
葵涌男抱狗墮樓重創 狗隻斃命 (09:37)
【逃犯條例】梁振英：修例風波重創香港國外聲譽 倡香港商會組團外訪 (09:27)
涉梨木樹行劫爆竊盜竊 41歲男被捕 (09:25)
中大醫院地盤起火 澤祥街全線一度封閉 (09:05)
【逃犯條例】龍和道、政府總部重開 立法會示威區不足20人留守 (08:03)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:26)
【逃犯條例】醫管局：沒醫護收到警察要求索取病人資料 (23:59)
【逃犯條例】陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料 醫管局：僅醫護有權限 (23:55)
【逃犯條例】民陣斥盧偉聰沒撤暴動定性 國際特赦組織倡設獨立委員會徹查 (23:41)
特首辦：行會明日休會 (22:56)
【逃犯條例．短片】盧偉聰澄清：沒說整個事件是暴動 拘5人涉暴動有關 (21:47)
【逃犯條例．不斷更新】500人添馬公園悼墮斃反修例示威者 (20:31)
立法會周三開會議程無政府法案 將討論「不信任政府」議案 (20:20)
【逃犯條例】葉劉淑儀促林鄭妥善善後 羅范椒芬稱政府行會應公開道歉 (19:50)
【逃犯條例】張炳良倡成立獨立調查委員會查衝突事件 (19:37)
興德前校長假文書案 副校長否認於涉造假文件簽名 (19:14)
周庭遭DQ提選舉呈請 政府方：香港眾志綱領與基本法不相容 (19:00)
26歲男子黃仁安失蹤 警籲提供資料 (18:46)
【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智 特首「定性」在法律上沒意義 (18:15)
「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女 官斥無悔意判囚4年半 (18:14)
【逃犯條例】中華廠商會理解暫緩修例 盼社會放下政治爭拗 (17:09)
【逃犯條例】林正財稱學生非暴徒 任志剛撐林鄭續當特首 (16:54)
涉助男子冒豪宅業主騙千萬按揭 財務中介洗黑錢罪不成立 (16:41)
【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行 紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象 (16:40)
外籍婦上環跳海 疑因與僱主爭執 (16:15)
周庭提選舉呈請 代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ (16:01)
英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立 逾期居留判緩刑 (15:56)
興德前校長假文書案 教育行政主任供稱調查時感校方施壓 (15:41)
以為10歲親女入睡大肆非禮 內地漢認罪還押候判 (14:51)
【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願 陳智思：林鄭要不斷繼續道歉 (14:43)
城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費 官：呈堂片顯示警用過分武力 (14:41)
【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行 中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例 (14:05)
服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血 (13:34)
用妻子假入息證明申「白居二」免補地價 夫認欺詐判240小時社服令 (13:16)
【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠 搜尋引擎排名高不代表屬官網 (13:14)
港鐵荃灣線一度信號故障 出入荔枝角站須慢駛 已陸續回復正常 (12:55)
【逃犯條例】反修例者墮樓親友認屍 代表律師：家屬平復後回應 (12:39)
【消委會報告】19款非預先包裝食品反式脂肪超標 2酥皮湯酥皮樣本超標5倍（附名單一覽） (12:20)
【消委會報告】長者體檢計劃收費相差逾16倍 部分平價計劃不包基本檢查項目 (12:00)
【消委會報告．短片】25款洗碗碟機潔淨度參差 最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽） (11:08)
【消委會報告】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84% (10:57)
荃灣男賊攜相機行劫 女子失現金傷手指 (09:55)
【逃犯條例】金鐘道路未全開通 市民︰行多兩步無問題 周末可續遊行 (09:45)
何文田電單車自炒 司機乘客同傷 (09:26)
【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海 學生當義務急救員留守 (09:07)
【逃犯條例】夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠 年輕人毋須只爭朝夕 (08:45)
局部地區有雷暴 最高氣溫30度 (07:45)
護士設傷口護理診所 難忘助病患避過截肢 (06:00)
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【逃犯條例遊行】夏志誠：200萬人和平遊行 屬法治良知聲音 (01:34)
【逃犯條例遊行】民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性 (00:14)
【逃犯條例遊行】警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬 (23:59)
【逃犯條例遊行．不斷更新．短片】民陣稱200萬人遊行 林鄭晚上8時半致歉 林正財信特首真心反省 (23:57)
【逃犯條例遊行】特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」 (23:48)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】政府消息：草案形同「撤回」 林正財：特首致歉非官樣文章 (23:44)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意 促辭職 (21:41)
【逃犯條例遊行】圖輯：民陣反修例第4次遊行 市民續堅持訴求 (20:45)
【逃犯條例．多圖】鄺俊宇否認曾與墮樓示威者通電話 大批市民獻花悼念 (20:30)
【逃犯條例】教大講師黎明絕食入院後報平安 「香港沒那麼易被黑暗擊垮」 (18:59)
【逃犯條例遊行】市民對示威者墮樓感痛心 (18:01)
內地雌雄雙賊半年涉10宗爆竊 盜逾150萬財物 (17:19)
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【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除 (12:25)
【逃犯條例】中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法 (12:21)
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【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排 (10:21)
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節 義工上門向八旬郭伯伯送暖 (10:14)
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六旬婦秀茂坪墮斃 (09:01)
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 (08:32)
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念 (08:04)
短暫時間有陽光 有幾陣驟雨 (07:41)
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佐敦女童遭客貨車撞倒 附近診所醫生助急救
(17:22)
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下午近4時，一名小學女生於佐敦德興街遭一客貨車撞倒，她腳部受傷，附近診所醫生立即跑出為女童急救，再交由救護車送院治理。
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興德前校長假文書案 副校長否認於涉造假文件簽名
周庭遭DQ提選舉呈請 政府方：香港眾志綱領與基本法不相容
26歲男子黃仁安失蹤 警籲提供資料
【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智 特首「定性」在法律上沒意義
「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女 官斥無悔意判囚4年半
【逃犯條例】中華廠商會理解暫緩修例 盼社會放下政治爭拗
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涉助男子冒豪宅業主騙千萬按揭 財務中介洗黑錢罪不成立
【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行 紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象
外籍婦上環跳海 疑因與僱主爭執
周庭提選舉呈請 代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ
英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立 逾期居留判緩刑
興德前校長假文書案 教育行政主任供稱調查時感校方施壓
以為10歲親女入睡大肆非禮 內地漢認罪還押候判
【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願 陳智思：林鄭要不斷繼續道歉
城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費 官：呈堂片顯示警用過分武力
【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行 中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例
服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血
用妻子假入息證明申「白居二」免補地價 夫認欺詐判240小時社服令
【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠 搜尋引擎排名高不代表屬官網
港鐵荃灣線一度信號故障 出入荔枝角站須慢駛 已陸續回復正常
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何文田電單車自炒 司機乘客同傷
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局部地區有雷暴 最高氣溫30度
護士設傷口護理診所 難忘助病患避過截肢
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短暫時間有陽光 有幾陣驟雨
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