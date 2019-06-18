【逃犯條例】港大民研：兩次大遊行前調查　警隊民望跌至近年新低 (17:29)

港大民研於6月初，即6月9日和6月16日兩次反修訂《逃犯條例》大型遊行前，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1006名香港居民，了解市民對紀律部隊的滿意程度。調查結果顯示，消防處評分為83.1分，繼續排名第1，政府飛行服務隊和醫療輔助隊排名第2及第3，海關、入境事務處及民眾安全服務隊就排名第4至第6，廉政公署、懲教署及警務處則排名第7至第9。

警務處的最新評分為61.0分，下降約1.4分，繼續是9個紀律部隊當中最低。調查亦顯示，警務處的滿意率為50%，不滿率為28%，滿意淨值為正22個百分點，平均量值為3.2分，即整體上介乎「一半半」及「幾滿意」之間。

另外，與上次調查比較，各紀律部隊的整體排名變化不大。論絕對評分，9個紀律部隊的評分全部都超過60分，當中5個超過70分，成績理想，但民眾安全服務隊的評分錄得顯著跌幅，而懲教署的評分則是自2012年中相關調查開展以來新低。

駐港解放軍的民望評分為56.8分，同樣是自2012年中相關題目開展以來新低，其滿意淨值為正35個百分點。

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