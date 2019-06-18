【逃犯條例．短片】林鄭月娥道歉　未提「撤回修例」 (16:50)

「撤回」條例？

對於會否把「暫緩」修例的字眼更改為「撤回」，林鄭月娥只重申，自她上周六宣布暫緩修例後，政府已即時停止立法工作，無再就修例設任何時間表，但她未有回應會否「撤回修例」。

至於警務處長盧偉聰昨（17日）表示，「沒說（6．12金鐘示威）整個事件是暴動」，林鄭月娥今稱沒特別補充。她又說，從「不是執法人員」的角度看，政府「從來都無認為、亦無說過」參與6月12日在金鐘一帶公眾集會的市民和學生是「暴徒」，並引述盧偉聰表示，「只要當天是和平參與公眾集會，並無用過任何暴力，他們是完全不需要擔憂」。

倘本屆立法會會期結束未再審議 修例會自動失效

再被問及會否撤回修例草案，林鄭月娥表示，若有關草案在明年本屆立法會會期結束後未再審議，便會自動失效；她在未妥善處理好當前社會紛爭矛盾前，不會貿然重提這項工作。

如何回應示威者「五大訴求」？

有記者問及林鄭月娥對遊行示威者的五大訴求，即撤回修例、不檢控被捕者、徹查警方有否濫用暴力、問責下台，以及撤回暴動定性，哪些做得到和做不到。林鄭月娥未有正面回應。

林鄭月娥表示，她已在開場白回應其中一兩項，「在可能的範圍裏作了一點回應」，當中對涉及對警方的投訴，市民應以當前有效的機制行事。

先向「有權有勢有票者」道歉？

對被問及日前是否先向「有權有勢有票者」道歉，林鄭月娥重申，她今日是向全港每一名市民「誠摯、嚴肅、真誠」地道歉。

至於會否擔心往後難有政治能量繼續管治，林鄭月娥承認，當前情况並不是能力的問題，而是信心和能量的問題；她未來3年的工作會「非常之困難」，她會和其團隊加倍努力，重建市民信心，做好更多經濟民生的工作。

道歉對象是否包括支持修例者？

被問到向每一位香港市民致歉，是否包括支持修例的市民？林鄭月娥表示，政府推動修訂《逃犯條例》工作「做得不足」，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，甚至影響市民日常生活，故她向「每一位香港市民」，包括無論是對修例持正反意見的市民、參加過反修例遊行或支持修例工作的市民，以至什麼都無參加過的市民，她都要「真誠道歉」，「因為我個人是需要為這件事負上很大責任」。

會否代警察向市民道歉？

有記者問到，警方在6月12日當天使用過分武力，會否代警方向市民道歉？林鄭月娥稱，當有人用暴力、自製武器衝擊警方、衝入立法會大樓，警方有需要作出反應，不期望警方面對這些衝擊時不作處理。

她說，正如警務處長盧偉聰昨表示，警方已收到投訴，會按行之有效的機制處理，她今日不能作判斷，否則會凌駕機制，包括屬機制之內的監警會。

「暴動」定性按警務處長說法

林鄭月娥回應外媒提問時表示，6．12衝突中若有示威涉及暴力，經警方調查後有足夠證據檢控的示威者，她是支持起訴，因法治和公義是香港的核心價值。

對早前她在電視講話中，曾形容6．12衝突是「暴動」，林鄭月娥表示，她是根據警務處提供的資料來形容；她如今亦會依警務處長盧偉聰昨晚的說法，即只會針對當日暴力衝擊警方防線者，才涉及暴動。

被問與建制派關係 林鄭再表示歉意

被問到政府在修例風波後，與建制派關係已否已撕裂，林鄭月娥表示，大家都看到外界對修例有意見分歧；對由始至終都很贊成修例、為此寫了文章、做了社會行動以至可能承受了批評的人，包括立法會建制派議員，她都表示歉意。

林鄭月娥強調，希望未來行政立法關係是「對事不對人」，期望能與立法會各黨派議員合作。她特別指出，她與建制派議員互動的機會較多，所以若建制派在施政方面，希望政府能早些提供「民意推敲」，「這個我們表示歡迎」。

對示威者墮樓感非常難過 籲和平理性表達意見

上周六（15日）有反對修訂《逃犯條例》的示威者，在金鐘太古廣場抗議期間墮樓身亡。林鄭月娥對此表示，不能預見有人用某種行為傷害自己，她對有人傷害自己感到非常難過，呼籲市民和平理性就社會事務表達意見。

未正面回應如何理解「記你老母」

有記者問林鄭月娥，她一直強調自己是兩子之母，如何理解「記你老母」這四字？林鄭月娥並無正面回應，表示「如果你要投訴，等投訴處理了再講」。

指陳同佳獲釋前無法律基礎處理「台灣殺人案」

對於政府聲稱推動修訂《逃犯條例》「初心」之一、青年陳同佳涉殺害懷孕女友潘曉穎的「台灣殺人案」，林鄭月娥表示，目前已無辦法按照港府原本建議修訂條例所提供的法律基礎處理，因為修例工作已暫停，「無乜可能在今年10月，即涉事人將被釋放時有這個法律基礎，這是令人遺憾」。

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