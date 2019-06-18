涉商場殘廁非禮中學男生下體　被告稱「按摩期間」對方曾提自己不開心 (15:24)

被告陳家駿供稱，他於去年1月前往殘廁打算如廁時，看見事主X面對面坐在另一男生的大腿上，其後另一男生匆忙離開，X慌張地站在廁所內。他遂向X稱自己可報警，X則回應：「可唔可以畀次機會，下次唔敢，我第一次啫。」被告遂問X是否壓力大、自己可與他聊天，X回應自己因公開試感壓力大，自己亦感疲累，被告遂建議為X按摩。

被告曾為X的下體按摩10多分鐘，被告解釋，當時希望試探事主是否同性戀者、是否想進行性行為，而同性圈子亦不會明言詢問對方是否願意進行性行為。被告形容，二人按摩期間有交談，事主曾提及自己不開心，有來自家人和學校的壓力，二人遂給對方「關懷的擁抱」。

被告表示，由於事主稱自己不能聞煙味，故二人前往後樓梯，事主在他吸煙期間稱，自己曾入住精神醫院，現仍需定期覆診和服藥，被告則着事主不要服食太多藥物，否則會有副作用。

被告指出，他其後與事主前往另一殘廁，繼續為事主按摩至4、5分鐘後，事主突然兇惡地將被告推在地上，並稱：「知唔知我可以報警告你性騷擾」，被告則回應「唔好意思」及離開殘廁。

控方在盤問中指出，事主曾扯着褲子不讓被告脫下，又曾要求被告讓他離開，以及着被告不要「搞」自己，被告一概表示不同意。

其他報道：愛滋病毒感染首季增146宗 兩宗母嬰傳播懷孕時未驗出

相關報道：陳婉玉一方：與馮永業是「隱婚」關係 以51萬元「賄馮的心」

其他報道：欠債燒炭險累妻兒 廉署前調查主任判囚兩年