興德前校長涉用假文書　副校長：學校管理問題致情緒受困長請病假 (14:57)

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被告陳章萍（46歲），被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。

興德學校副校長何志輝今接受辯方盤問時表示，他於2017年3月至8月中請病假，正值當時學校出現管理問題，令他因工作受情緒困擾，同一時期亦有數名教師因情緒問題請病假。

何志輝又提到，10多名教師曾於2017年2月一次家長教師會議上，向校方表達不滿陳章萍的管理手法，令他們感到「好大壓力」，形容當時「不開心」。其後何志輝遭時任校監鍾佳榮口頭警告，更牽涉到其工作表現不稱職，至同年8月中才復職。根據辯方說法，陳章萍於8月18日辭職。

何志輝憶述，他遭校方解僱前，早在2017年2月底便與學校教師向教協投訴興德學校管理有問題，其後教協轉介個案至教育局；校方事後向何志輝發律師信，指他誹謗校方。

時任興德學校高級主任、現為副校長的宋卓範供稱，若他負責面試求職者，會在面試紀錄簽名。對於涉造假的2016年7月16日面試紀錄上的求職者，他記得有面試見過「張錦輝」，因被告曾刻意囑咐他準備有關會計的面試題目，故特別有印象；惟他確認在該涉造假紀錄上沒有他簽名。據控方呈堂的涉造假面試紀錄，上面只有時任校長陳章萍、副校長何志輝，和時任高級主任李陽的簽名，何志輝昨（17日）稱該簽名屬冒簽。

另外，宋卓範在盤問下確認，曾在2017年請病假，向精神科醫生尋求協助，但不記得為時多久，直至陳章萍辭職後的暑假才復職。聆訊下午繼續。

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