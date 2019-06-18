【逃犯條例】醫管局稱無接獲警方索病人資料　陳沛然︰無法證實 (14:51)

陳沛然說，他在收到投訴人的描述及提供的證據，表示發現急症室電腦存在「側門」，在沒有登入的情况下，獲取一涉及6月12日大型群眾活動的病人資料，而頁面顯示「for Police」（供警方用）。陳沛然表示，他不肯定相關「側門」現時是否已封閉，但聽聞醫管局已作緊急修補，在該系統加設登入程序。

陳沛然稱，現時有些在示威衝突中受傷的人不敢去急症室，也不敢求醫，因此有必要重建市民對前線醫護人員的信任。

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