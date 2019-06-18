控方結案陳辭：馮永業陳婉玉供辭不盡不實　官押後8月14日裁決 (14:04)

馮永業（55歲）被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方陳辭稱，馮永業身為政府高官，陳婉玉則是公司高層，兩人地位均舉足輕重，惟兩人作供時均稱，在案件較後階段才得悉對方職位，又刻意以「男女關係」護航，刻意遠離和不提及公務事宜，明顯是不盡不實。

控方續稱，馮永業供辭不可靠，例如他說替陳婉玉買入雍景臺單位是「硬啃」，但陳婉玉卻稱馮永業是自願；馮永業稱陳婉玉擔心投資風險大而不想購入雍景臺，惟紀錄顯示，馮永業買入雍景臺之後數月，陳婉玉仍買入其他不同單位。

至於償還51萬元訂金一事，控方指馮永業「得個講字」，指他與陳婉玉關係親密，「日日都講電話」，怎會沒機會或空間討論還錢事宜。

控方續指出，馮永業對於自己跟陳婉玉的關係，在上司及同事前「隻字不提」，意識到有「潛在利益關係」後，更是即時「搵工」離任政府。控方指出，若果有公務員與私人公司董事有「私交關係」，仍聲稱會秉公辦理，「有無人會信？」。

控方稱控陳婉玉作供時，刻意營造自己「無乜主見」，惟客觀上她曾是「首席會計」，對數字敏感，況且她已有一定人生經歷，不是「十幾廿歲」，因此推斷她在涉案公務上均有一定參與。

控方又質疑，陳婉玉在筆記本上責罵何鴻燊外甥謝天賜的說話，並非如她所述的是「何鴻燊說法」，而是陳婉玉個人意見。

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