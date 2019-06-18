欠債燒炭險累妻兒　廉署前調查主任判囚兩年 (13:19)

認罪的被告翁志偉（51歲），已在2017年10月30日案發後還押至今。法官判刑時指出，被告1991年取得測量學位，1994年加入廉署成為調查員，其後晉升至高級調查主任，但因未能晉升到總調查主任而辭職，轉作私人投資股票，卻連場失利，導致沉迷賭博，欠下父母600萬元；被告現已後悔，慶幸妻兒無受傷，家人亦已原諒被告。

法官續說，被告的報告及親友求情信均顯示，被告為人勤奮、孝順、痛惜兩名兒子，但為人內向，致工作不如意，沉迷賭博。另外，妻兒創傷報告指出，他們沒有任何創傷後遺症，並在家人及社工協助下重過新生；但法官指斥，被告弄得如此地步，實屬咎由自取，罔顧家人生命安全來自殺，故判被告監禁3年，因認罪扣減三分一刑期，最終判囚兩年。法官寄語被告，心理報告雖指出他重犯機會低，但建議他尋求專業輔導，努力面對將來。

案情指出，被告與30歲妻子和兩名5歲孖生兒子，租住觀塘「觀月-樺峯」一單位。2017年10月29日，被告與一子睡在同一睡房，妻子與另一子則睡另一房，兩房門打開，客廳冷氣開着。翌日凌晨3時55分，大廈保安員巡樓時，發現單位冒煙，按鐘及踢門叫醒被告妻子。被告妻子見到被告房中有炭爐，取水弄熄後打開窗戶和嘗試叫醒被告，但被告已昏迷，兩子則無大礙，於是通知保安員稱被告企圖自殺，被告其後送院治療。

此前案情指出被告欠下700萬元債務，辯方今求情時稱，被告向心理專家稱他欠下父母600萬元，辯方表示其他債務與案情無衝突。

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