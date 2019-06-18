蕭源案改控公職人員失當罪　辯方：有濫用司法程序之嫌　申請永久擱置 (11:50)

終審法院早前就「不誠實取用電腦罪」頒下終極裁決，說明用自己手機或電腦不算觸犯條例。遭廉署檢控3項「不誠實取用電腦罪」的現代教育前中文科「補習天王」蕭源等4人，控方今（18日）將控罪改為兩項「串謀公職人員行為失當」及一項「公職人員行為失當」罪。辯方不反對上述修改，惟指出控方有濫用司法程序之嫌，申請永久擱置司法程序，相關聆訊排期於8月29日至30日進行，法庭另預留12月18日至明年1月3日作審訊之用。
辯方早前提出，控罪涉考試泄密的行為，本應控告涉嫌違反《香港考試及評核局條例》第15條保密條例，惟該罪的檢控時限只有半年，質疑控方是因超出起訴時效，改控現時的公職人員行為失當罪。辯方今以控方有濫用司法程序之嫌，申請永久擱置司法程序。
4名被告包括報稱任職中文補習教師的蕭志勇（又名蕭源）、同任職教師的張國權和吳宏樑，及蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。根據控方修改的控罪，首兩項串謀公職人員行為失當罪指出，蕭志勇在2016年及2017年，分別串謀考評局前口試主考員張國權和吳宏樑，令兩人向他披露口試試題或評分準則。
另一項控罪涉及一項公職人員行為失當，控告蔡盈盈身為2017年中學文憑試中文科寫作卷監考員，向蕭志勇披露寫作卷試題。