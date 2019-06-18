【逃犯條例】政總立法會大樓重開　除下黃色警示 (14:27)

【14:27】立法會工作人員下午2時除下黃色警示通告。
【11:12】反《逃犯條例》修訂示威上周三（12日）出現大型警民衝突後，政府總部一直暫停開放，到今晨（18日）6時18分重開。現場所見，金鐘一帶除了添華道暫停讓公眾使用外，各路段亦已通車，但政府車輛及持有政總通行證的車輛，仍可經添華道進入政府總部西翼。
今晨有大批在政總上班的公務員「復工」，經金鐘地鐵站鄰近天橋走進政總。有公務員表示，上周三開始已無法在政總工作，只能將文件帶回家中盡量處理，不過較厚重和機密文件則無法帶走，拖慢工作進度。該公務員認為，關閉政總是無可奈何，政府亦無計可施，惟望各界減少紛爭，往後能如常工作。
另外，立法會行管會亦宣布，黃色警示將於今午2時解除，立法會綜合大樓將逐步恢復正常運作，此前相關限制會逐步取消。
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