【逃犯條例】政總立法會大樓重開　有公務員望各界減少紛爭 (11:12)

今晨有大批在政總上班的公務員「復工」，經金鐘地鐵站鄰近天橋走進政總。有公務員表示，上周三開始已無法在政總工作，只能將文件帶回家中盡量處理，不過較厚重和機密文件則無法帶走，拖慢工作進度。該公務員認為，關閉政總是無可奈何，政府亦無計可施，惟望各界減少紛爭，往後能如常工作。

另外，立法會行管會亦宣布，黃色警示將於今午2時解除，立法會綜合大樓將逐步恢復正常運作，此前相關限制會逐步取消。

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