【逃犯條例】湯家驊：沒武器「第二排」衝擊警方示威者亦可被控暴動罪 (10:38)

警務處長盧偉聰昨晩（17日）澄清，只是稱上周三（12日）反修訂《逃犯條例》示威衝突中，有一小部分人行為涉嫌干犯暴動罪，不是說整個示威是暴動。身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今早（18日）表示，示威者當時即使手上沒武器，但若配上頭盔等裝備，在「第二排」跟著前面示威者衝擊警察防線，都有可能被控暴動罪，因他們當時都有破壞社會安寧的意圖；他指出，2016年旺角騷亂後，法庭已有同類案例。
湯家驊今早在香港電台一節目亦表示，他不贊成當局成立獨立調查委員會調查今次事件，「我看不到警方有很重大的錯失」；就算警方當日施放催淚彈驅散某些未見有衝擊意圖的群眾，也是預防他們聚集騷動的做法，在外國並不罕見。
湯家驊表示，上周三當日因有示威者衝擊警察防線，特首林鄭月娥和盧偉聰用「暴動」來形容當時事件，亦無可厚非。對林鄭月娥及行政會議成員應否就修例爭議公開道歉，湯家驊表示，林鄭月娥「表面上很冷漠，內心上很感性」，在多次內部討論上均顯得很激動和自責，「相信她必然會爭取最快機會跟市民作正面和真誠的道歉」，政府願為犯錯道歉，亦符合文明社會的需要；至於他自己，湯家驊則說，他對修例的解說工作，在行會成員中是做得最多，但對自己其間政治敏感度不足，他也有責任公開向市民道歉。
另外，中學校長會主席鄧振強在同一節目稱，在盧偉聰昨晚澄清前，他曾公開表示對林鄭月娥的當面解釋和道歉等「收貨」，其後即被太太狠批他「怎可哪麼容易收貨」，笑言幾乎「家變」；他認為，當局應成立獨立調查委員會徹查上周三警民衝突，並真誠執行相關檢討，才可令社會重新真正和解。
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