【逃犯條例．不斷更新】龍和道、政府總部重開　立法會示威區不足20人留守 (08:03)

今日（18日）凌晨零時，政府總部外一度仍有約500人集結，分散在龍和道、添馬公園及「煲底」立法會大樓外示威區，或睡覺或閒聊。凌晨2時後連番陣雨，示威者陸續散去，尚餘約100人在「煲底」，亦有約10人在添馬公園急救站。

有示威者表示，政府應正式表明撤回《逃犯條例》修訂，及釋放早前連場反修例示威中的被捕人士，否則他下周會再來集會；亦有示威者認為，警方「6‧12」在面對和平示威者時，使用過分武力，迫使群眾留守至深夜，表達訴求。

另外，特首辦昨晚以通往特首辦及政府總部附近車輛通道仍被阻塞，宣布今日行政會議休會，特首原定行會前見傳媒的安排，將會稍後公布。

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