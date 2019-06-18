【逃犯條例】龍和道、政府總部重開　立法會示威區不足20人留守 (08:03)

警務處長盧偉聰昨晚（17日）講述他對「6‧12」警民衝突的最新看法後，留守龍和道馬路及立法會大樓一帶反對修訂《逃犯條例》的示威者陸續減少，到今早（18日）約6時半，龍和道全線解封回復通車；立法會大樓外的「煲底」示威區，尚餘不足20名示威者，添馬公園只有急救站和物資站餘下數人，行政署亦宣布政府總部重新開放。
今日（18日）凌晨零時，政府總部外一度仍有約500人集結，分散在龍和道、添馬公園及「煲底」立法會大樓外示威區，或睡覺或閒聊。凌晨2時後連番陣雨，示威者陸續散去，尚餘約100人在「煲底」，亦有約10人在添馬公園急救站。
有示威者表示，政府應正式表明撤回《逃犯條例》修訂，及釋放早前連場反修例示威中的被捕人士，否則他下周會再來集會；亦有示威者認為，警方「6‧12」在面對和平示威者時，使用過分武力，迫使群眾留守至深夜，表達訴求。
另外，特首辦昨晚以通往特首辦及政府總部附近車輛通道仍被阻塞，宣布今日行政會議休會，特首原定行會前見傳媒的安排，將會稍後公布。
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