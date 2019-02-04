【逃犯條例】圖看6‧16遊行與年初二煙花匯演人潮　「33.8萬」與「31.8萬」 (13:46)

香港過往有不同的大型遊行或集會，明報網站整理相關人數數字，附以圖片，一看人潮之差異。

2019年6月16日 反修例遊行

民陣：近200萬人

警方：最高峰約33.8萬人

2019年2月6日 大年初二賀歲煙花匯演

警方：最高峰時維港兩岸有31.8萬人

2019年6月9日 反修例遊行

民陣：103萬人

警方：最高峰時有24萬人

2019年6月4日 六四維園燭光集會

支聯會：逾18萬人

警方：最高峰有3.7萬人

2003年7月1日 民陣七一遊行

民陣：逾50萬人

警方：最少35萬人

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圖輯：6月16日反修例遊行