【逃犯條例】圖看6‧16遊行與年初二煙花匯演人潮　「33.8萬」與「31.8萬」 (13:46)

周日（16日）反對《逃犯條例》修訂遊行，民陣稱人數近200萬，警方則估計經原定遊行路線最高峰人數約33.8萬。有市民表示疑惑，提出今年大年初二賀歲煙花匯演，警方公布最高峰有31.8萬人，與6‧16遊行「情况相若」。
香港過往有不同的大型遊行或集會，明報網站整理相關人數數字，附以圖片，一看人潮之差異。
2019年6月16日 反修例遊行
民陣：近200萬人
警方：最高峰約33.8萬人
2019年2月6日 大年初二賀歲煙花匯演
警方：最高峰時維港兩岸有31.8萬人
2019年6月9日 反修例遊行
民陣：103萬人
警方：最高峰時有24萬人
2019年6月4日 六四維園燭光集會
支聯會：逾18萬人
警方：最高峰有3.7萬人
2003年7月1日 民陣七一遊行
民陣：逾50萬人
警方：最少35萬人
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