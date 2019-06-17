【逃犯條例】醫管局：沒醫護收到警察要求索取病人資料 (23:59)

相關報道：陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料 醫管局：僅醫護有權限

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，「急症室資訊系統」內設有「災難單元」（Disaster Module），沿用逾20年，屬醫管局內聯網系統，不會將資料轉予第三方機構。

鍾健禮稱，系統設計涉及兩個層次，第一是全港層面，了解各傷者在什麼醫院求醫，但相關人士需要獲得登入權限及登入帳號，才能索取報告；其次是醫院層面，醫院內急症室醫護人員毋須作額外登入可使用該系統，因急症室運作需要「好快好急」。他強調，醫護人員須遵守私隱守則，從來沒有授權醫護將資料交予第三方，如發現會嚴肅追究及處理。他表示，明白市民的憂慮，會在不影響處理大型事故的情況下，檢視如何改善系統。

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明表示，系統中的「災難單元」，可將病人資料的清單列印出來，包括醫療、警察、援助站、新聞處及一般查詢5個用途，當中所載的資料各有不同，醫療用途的資料最詳盡。他稱，處理大型災難時有需要列印出來予警察，主要有兩個情況，包括需要救援行動，例如南丫海難時，醫院接收大量市民，但未知有何傷者仍受困，將清單交予警察處理救援行動；其次是服務病人及家屬，例如尋求警方協助尋找家屬到醫院見病人。

李啟明表示，假設警方就今次示威活動提出索取病人資料要求，他認為相關要求不符上述原則，因此不會交予警方。

李啟明強調，即使警方提出要求，仍須審視警方的要求是否符合上述用途，在今次示威活動中，從來沒有同事列印清單出來，亦沒有同事將資料交予警察，如有會嚴肅跟進；沒有醫護收到警察要求，索取系統中的病人資料。

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