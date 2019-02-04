【逃犯條例】民陣斥盧偉聰沒撤暴動定性　國際特赦組織倡設獨立委員會徹查 (23:41)

民陣表示，「6‧12」示威者當中，沒有一個是暴徒，而盧偉聰沒有撤回將示威視為暴動的定性，完全沒有回應市民的訴求，盧偉聰須問責辭職。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，警方應避免使用武力，使用武器要保持克制及合符比例，減少傷亡。國際特赦組織要求設立獨立調查委員會徹查事件，調查過程必須包括受害人及目擊證人的參與，「我們亦正積極透過聯合國機制跟進事件」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀說，盧偉聰的解釋是希望社會氣氛緩和，不希望示威持續，但總不能說所有人都無事，否則難維護法紀。

立法會議員鄺俊宇批評，盧偉聰的說法難聽過粗口，認為他應立即就事件代表警方向市民及記者道歉，並收回定性暴動的決定。

立法會保安事務委員會議員區諾軒批評，盧偉聰的說法極不負責任，「意圖分化當日參與集會示威的市民，手法卑劣」。

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