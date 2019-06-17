Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
即時首頁
港聞
娛樂
經濟
地產
兩岸
國際
體育
文摘
焦點
圖輯
新聞總覽
HOTPICK
港聞
2019年6月17日星期一
【逃犯條例．不斷更新】500人添馬公園悼墮斃反修例示威者 (20:31)
立法會周三開會議程無政府法案 將討論「不信任政府」議案 (20:20)
警務處長盧偉聰晚上9時15分見傳媒 (20:18)
【逃犯條例】陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料 醫管局：僅醫護有權限 (20:00)
【逃犯條例】葉劉：行會一致接受特首可撤回草案 張國鈞：政府宜明言「6.12」衝突非暴動 (19:50)
【逃犯條例】張炳良倡成立獨立調查委員會查衝突事件 (19:37)
興德前校長假文書案 副校長否認於涉造假文件簽名 (19:14)
周庭遭DQ提選舉呈請 政府方：香港眾志綱領與基本法不相容 (19:00)
26歲男子黃仁安失蹤 警籲提供資料 (18:46)
【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智 特首「定性」在法律上沒意義 (18:15)
「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女 官斥無悔意判囚4年半 (18:14)
【逃犯條例】中華廠商會理解暫緩修例 盼社會放下政治爭拗 (17:09)
【逃犯條例】林正財稱學生非暴徒 任志剛撐林鄭續當特首 (16:54)
涉助男子冒豪宅業主騙千萬按揭 財務中介洗黑錢罪不成立 (16:41)
【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行 紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象 (16:40)
外籍婦上環跳海 疑因與僱主爭執 (16:15)
周庭提選舉呈請 代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ (16:01)
英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立 逾期居留判緩刑 (15:56)
興德前校長假文書案 教育行政主任供稱調查時感校方施壓 (15:41)
以為10歲親女入睡大肆非禮 內地漢認罪還押候判 (14:51)
【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願 陳智思：林鄭要不斷繼續道歉 (14:43)
城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費 官：呈堂片顯示警用過分武力 (14:41)
【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行 中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例 (14:05)
服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血 (13:34)
用妻子假入息證明申「白居二」免補地價 夫認欺詐判240小時社服令 (13:16)
【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠 搜尋引擎排名高不代表屬官網 (13:14)
港鐵荃灣線一度信號故障 出入荔枝角站須慢駛 已陸續回復正常 (12:55)
【逃犯條例】反修例者墮樓親友認屍 代表律師：家屬平復後回應 (12:39)
【消委會報告】19款非預先包裝食品反式脂肪超標 2酥皮湯酥皮樣本超標5倍（附名單一覽） (12:20)
【消委會報告】長者體檢計劃收費相差逾16倍 部分平價計劃不包基本檢查項目 (12:00)
【消委會報告．短片】25款洗碗碟機潔淨度參差 最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽） (11:08)
【消委會報告】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84% (10:57)
荃灣男賊攜相機行劫 女子失現金傷手指 (09:55)
【逃犯條例】金鐘道路未全開通 市民︰行多兩步無問題 周末可續遊行 (09:45)
何文田電單車自炒 司機乘客同傷 (09:26)
【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海 學生當義務急救員留守 (09:07)
【逃犯條例】夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠 年輕人毋須只爭朝夕 (08:45)
局部地區有雷暴 最高氣溫30度 (07:45)
護士設傷口護理診所 難忘助病患避過截肢 (06:00)
【逃犯條例遊行】短片紀錄：6‧16反修例遊行 從日到夜8小時 (02:09)
【逃犯條例遊行】夏志誠：200萬人和平遊行 屬法治良知聲音 (01:34)
【逃犯條例遊行】民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性 (00:14)
【逃犯條例遊行】警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬 (23:59)
【逃犯條例遊行．不斷更新．短片】民陣稱200萬人遊行 林鄭晚上8時半致歉 林正財信特首真心反省 (23:57)
【逃犯條例遊行】特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」 (23:48)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】政府消息：草案形同「撤回」 林正財：特首致歉非官樣文章 (23:44)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意 促辭職 (21:41)
【逃犯條例遊行】圖輯：民陣反修例第4次遊行 市民續堅持訴求 (20:45)
【逃犯條例．多圖】鄺俊宇否認曾與墮樓示威者通電話 大批市民獻花悼念 (20:30)
【逃犯條例】教大講師黎明絕食入院後報平安 「香港沒那麼易被黑暗擊垮」 (18:59)
【逃犯條例遊行】市民對示威者墮樓感痛心 (18:01)
內地雌雄雙賊半年涉10宗爆竊 盜逾150萬財物 (17:19)
【逃犯條例】林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」 (16:38)
【逃犯條例．Emily Online】港鐵列車廣播叫加油 乘客讚「良心車長」 (16:13)
【逃犯條例遊行】促收回「暴動」定性 社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？ (16:00)
【逃犯條例】8大專學生會籲明日「三罷」 促政府撤修例收回暴動定性 (15:52)
【逃犯條例】矽谷200港人集會呼「林鄭下台」 默哀獻花悼示威者墮樓亡 (15:52)
【逃犯條例】街頭藝術展示警暴影像 (15:25)
【逃犯條例遊行】夏志誠重申不接受修例 天主教徒批林鄭：好蠢，有衝突才暫緩 (15:07)
香港仔保健品店遇竊失萬元 職員報警 (14:34)
羅致光反擊批評 稱解決勞工短缺問題需多管齊下 (14:10)
【逃犯條例】百人請願促美方勿干預港事 (13:50)
【逃犯條例】陳茂波：望暫緩修例可緩和社會氣氛 啟德地皮買家撻訂原因莫衷一是 (13:12)
【逃犯條例】葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉 (13:00)
【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除 (12:25)
【逃犯條例】中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法 (12:21)
【圖輯】攝影記者協會《前線．焦點》年度攝影賽 《明報》攝記奪9獎 (12:06)
【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治 聯署反修例法官應辭職 (11:11)
【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排 (10:21)
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節 義工上門向八旬郭伯伯送暖 (10:14)
非華裔男沙田遇劫受傷 失萬元現金電話 (09:09)
六旬婦秀茂坪墮斃 (09:01)
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 (08:32)
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念 (08:04)
短暫時間有陽光 有幾陣驟雨 (07:41)
太古廣場平台掛「反送中」橫額 男子墮樓送院不治 (23:33)
【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤 批警員「淪為暴徒」 (22:25)
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分 醫管局：助重大事故控制中心處理 (21:25)
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈 女兒：政府欠市民一句「對不起」 (20:59)
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散 毛孟靜：她全程黑面 (20:34)
【逃犯條例】政黨回應 田北辰：新方案須獲多數港人支持 眾志呼籲繼續上街 (20:21)
【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求 周日續遊行促撤修例釋放被捕者 (20:12)
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖 (19:46)
【逃犯條例】藝文界絕食持續 教大講師黎明送院 (18:38)
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例 理解警方執法 (18:21)
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台 (18:17)
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀 梁君彥籲遊行市民和平理性 (18:12)
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯 李慧琼：會要求政府想辦法 (18:11)
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政 讚港警「市民安全守護者」 (18:08)
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮 (16:58)
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見 (16:43)
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例 (16:24)
600家長出席英華小一入學簡介會 候任校長：視所有學生作兒子 (16:06)
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序 (15:50)
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步 (15:20)
79歲老翁大欖遠足迷路 失蹤13小時後尋回 (15:20)
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大 社工籲學習券派基層 (15:15)
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」 (14:48)
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者 (14:25)
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例 (14:09)
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例 會堅持反對下去 (13:18)
「花王」涉性侵智障女 准保釋下月中再訊 (12:59)
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受 (12:01)
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉 承諾檢討修例決策模式保管治 (11:17)
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心 (10:54)
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋 (10:45)
西環新開業糖水舖遭淋黑油 (10:41)
慈樂邨中年婦墮樓亡 (10:36)
時代廣場中年漢墮樓亡 (10:29)
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去 (10:13)
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)
大致天晴 最高氣溫32度 (07:35)
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發 (07:23)
下一篇
上一篇
警務處長盧偉聰晚上9時15分見傳媒
(20:18)
prev
next
警務處長盧偉聰今晚（17日）9時15分在灣仔警察總部警政大樓一樓大堂會見傳媒。
相關字詞﹕
警務處長
盧偉聰
編輯推介
上 / 下一篇新聞
【逃犯條例．不斷更新】500人添馬公園悼墮斃反修例示威者 (20:31)
立法會周三開會議程無政府法案 將討論「不信任政府」議案 (20:20)
警務處長盧偉聰晚上9時15分見傳媒 (20:18)
【逃犯條例】陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料 醫管局：僅醫護有權限 (20:00)
【逃犯條例】葉劉：行會一致接受特首可撤回草案 張國鈞：政府宜明言「6.12」衝突非暴動 (19:50)
【逃犯條例】張炳良倡成立獨立調查委員會查衝突事件 (19:37)
興德前校長假文書案 副校長否認於涉造假文件簽名 (19:14)
周庭遭DQ提選舉呈請 政府方：香港眾志綱領與基本法不相容 (19:00)
26歲男子黃仁安失蹤 警籲提供資料 (18:46)
【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智 特首「定性」在法律上沒意義 (18:15)
「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女 官斥無悔意判囚4年半 (18:14)
【逃犯條例】中華廠商會理解暫緩修例 盼社會放下政治爭拗 (17:09)
【逃犯條例】林正財稱學生非暴徒 任志剛撐林鄭續當特首 (16:54)
涉助男子冒豪宅業主騙千萬按揭 財務中介洗黑錢罪不成立 (16:41)
【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行 紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象 (16:40)
外籍婦上環跳海 疑因與僱主爭執 (16:15)
周庭提選舉呈請 代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ (16:01)
英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立 逾期居留判緩刑 (15:56)
興德前校長假文書案 教育行政主任供稱調查時感校方施壓 (15:41)
以為10歲親女入睡大肆非禮 內地漢認罪還押候判 (14:51)
【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願 陳智思：林鄭要不斷繼續道歉 (14:43)
城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費 官：呈堂片顯示警用過分武力 (14:41)
【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行 中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例 (14:05)
服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血 (13:34)
用妻子假入息證明申「白居二」免補地價 夫認欺詐判240小時社服令 (13:16)
【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠 搜尋引擎排名高不代表屬官網 (13:14)
港鐵荃灣線一度信號故障 出入荔枝角站須慢駛 已陸續回復正常 (12:55)
【逃犯條例】反修例者墮樓親友認屍 代表律師：家屬平復後回應 (12:39)
【消委會報告】19款非預先包裝食品反式脂肪超標 2酥皮湯酥皮樣本超標5倍（附名單一覽） (12:20)
【消委會報告】長者體檢計劃收費相差逾16倍 部分平價計劃不包基本檢查項目 (12:00)
【消委會報告．短片】25款洗碗碟機潔淨度參差 最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽） (11:08)
【消委會報告】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84% (10:57)
荃灣男賊攜相機行劫 女子失現金傷手指 (09:55)
【逃犯條例】金鐘道路未全開通 市民︰行多兩步無問題 周末可續遊行 (09:45)
何文田電單車自炒 司機乘客同傷 (09:26)
【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海 學生當義務急救員留守 (09:07)
【逃犯條例】夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠 年輕人毋須只爭朝夕 (08:45)
局部地區有雷暴 最高氣溫30度 (07:45)
護士設傷口護理診所 難忘助病患避過截肢 (06:00)
【逃犯條例遊行】短片紀錄：6‧16反修例遊行 從日到夜8小時 (02:09)
【逃犯條例遊行】夏志誠：200萬人和平遊行 屬法治良知聲音 (01:34)
【逃犯條例遊行】民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性 (00:14)
【逃犯條例遊行】警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬 (23:59)
【逃犯條例遊行．不斷更新．短片】民陣稱200萬人遊行 林鄭晚上8時半致歉 林正財信特首真心反省 (23:57)
【逃犯條例遊行】特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」 (23:48)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】政府消息：草案形同「撤回」 林正財：特首致歉非官樣文章 (23:44)
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意 促辭職 (21:41)
【逃犯條例遊行】圖輯：民陣反修例第4次遊行 市民續堅持訴求 (20:45)
【逃犯條例．多圖】鄺俊宇否認曾與墮樓示威者通電話 大批市民獻花悼念 (20:30)
【逃犯條例】教大講師黎明絕食入院後報平安 「香港沒那麼易被黑暗擊垮」 (18:59)
【逃犯條例遊行】市民對示威者墮樓感痛心 (18:01)
內地雌雄雙賊半年涉10宗爆竊 盜逾150萬財物 (17:19)
【逃犯條例】林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」 (16:38)
【逃犯條例．Emily Online】港鐵列車廣播叫加油 乘客讚「良心車長」 (16:13)
【逃犯條例遊行】促收回「暴動」定性 社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？ (16:00)
【逃犯條例】8大專學生會籲明日「三罷」 促政府撤修例收回暴動定性 (15:52)
【逃犯條例】矽谷200港人集會呼「林鄭下台」 默哀獻花悼示威者墮樓亡 (15:52)
【逃犯條例】街頭藝術展示警暴影像 (15:25)
【逃犯條例遊行】夏志誠重申不接受修例 天主教徒批林鄭：好蠢，有衝突才暫緩 (15:07)
香港仔保健品店遇竊失萬元 職員報警 (14:34)
羅致光反擊批評 稱解決勞工短缺問題需多管齊下 (14:10)
【逃犯條例】百人請願促美方勿干預港事 (13:50)
【逃犯條例】陳茂波：望暫緩修例可緩和社會氣氛 啟德地皮買家撻訂原因莫衷一是 (13:12)
【逃犯條例】葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉 (13:00)
【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除 (12:25)
【逃犯條例】中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法 (12:21)
【圖輯】攝影記者協會《前線．焦點》年度攝影賽 《明報》攝記奪9獎 (12:06)
【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治 聯署反修例法官應辭職 (11:11)
【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排 (10:21)
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節 義工上門向八旬郭伯伯送暖 (10:14)
非華裔男沙田遇劫受傷 失萬元現金電話 (09:09)
六旬婦秀茂坪墮斃 (09:01)
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 (08:32)
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念 (08:04)
短暫時間有陽光 有幾陣驟雨 (07:41)
太古廣場平台掛「反送中」橫額 男子墮樓送院不治 (23:33)
【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤 批警員「淪為暴徒」 (22:25)
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分 醫管局：助重大事故控制中心處理 (21:25)
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈 女兒：政府欠市民一句「對不起」 (20:59)
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散 毛孟靜：她全程黑面 (20:34)
【逃犯條例】政黨回應 田北辰：新方案須獲多數港人支持 眾志呼籲繼續上街 (20:21)
【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求 周日續遊行促撤修例釋放被捕者 (20:12)
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖 (19:46)
【逃犯條例】藝文界絕食持續 教大講師黎明送院 (18:38)
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例 理解警方執法 (18:21)
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台 (18:17)
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀 梁君彥籲遊行市民和平理性 (18:12)
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯 李慧琼：會要求政府想辦法 (18:11)
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政 讚港警「市民安全守護者」 (18:08)
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮 (16:58)
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見 (16:43)
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例 (16:24)
600家長出席英華小一入學簡介會 候任校長：視所有學生作兒子 (16:06)
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序 (15:50)
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步 (15:20)
79歲老翁大欖遠足迷路 失蹤13小時後尋回 (15:20)
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大 社工籲學習券派基層 (15:15)
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」 (14:48)
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者 (14:25)
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例 (14:09)
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例 會堅持反對下去 (13:18)
「花王」涉性侵智障女 准保釋下月中再訊 (12:59)
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受 (12:01)
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉 承諾檢討修例決策模式保管治 (11:17)
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心 (10:54)
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋 (10:45)
西環新開業糖水舖遭淋黑油 (10:41)
慈樂邨中年婦墮樓亡 (10:36)
時代廣場中年漢墮樓亡 (10:29)
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去 (10:13)
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)
大致天晴 最高氣溫32度 (07:35)
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發 (07:23)
【逃犯條例．不斷更新】500人添馬公園悼墮斃反修例示威者
立法會周三開會議程無政府法案 將討論「不信任政府」議案
【逃犯條例】陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料 醫管局：僅醫護有權限
【逃犯條例】葉劉：行會一致接受特首可撤回草案 張國鈞：政府宜明言「6.12」衝突非暴動
【逃犯條例】張炳良倡成立獨立調查委員會查衝突事件
興德前校長假文書案 副校長否認於涉造假文件簽名
周庭遭DQ提選舉呈請 政府方：香港眾志綱領與基本法不相容
26歲男子黃仁安失蹤 警籲提供資料
【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智 特首「定性」在法律上沒意義
「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女 官斥無悔意判囚4年半
【逃犯條例】中華廠商會理解暫緩修例 盼社會放下政治爭拗
【逃犯條例】林正財稱學生非暴徒 任志剛撐林鄭續當特首
涉助男子冒豪宅業主騙千萬按揭 財務中介洗黑錢罪不成立
【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行 紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象
外籍婦上環跳海 疑因與僱主爭執
周庭提選舉呈請 代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ
英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立 逾期居留判緩刑
興德前校長假文書案 教育行政主任供稱調查時感校方施壓
以為10歲親女入睡大肆非禮 內地漢認罪還押候判
【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願 陳智思：林鄭要不斷繼續道歉
城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費 官：呈堂片顯示警用過分武力
【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行 中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例
服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血
用妻子假入息證明申「白居二」免補地價 夫認欺詐判240小時社服令
【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠 搜尋引擎排名高不代表屬官網
港鐵荃灣線一度信號故障 出入荔枝角站須慢駛 已陸續回復正常
【逃犯條例】反修例者墮樓親友認屍 代表律師：家屬平復後回應
【消委會報告】19款非預先包裝食品反式脂肪超標 2酥皮湯酥皮樣本超標5倍（附名單一覽）
【消委會報告】長者體檢計劃收費相差逾16倍 部分平價計劃不包基本檢查項目
【消委會報告．短片】25款洗碗碟機潔淨度參差 最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽）
【消委會報告】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84%
荃灣男賊攜相機行劫 女子失現金傷手指
【逃犯條例】金鐘道路未全開通 市民︰行多兩步無問題 周末可續遊行
何文田電單車自炒 司機乘客同傷
【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海 學生當義務急救員留守
【逃犯條例】夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠 年輕人毋須只爭朝夕
局部地區有雷暴 最高氣溫30度
護士設傷口護理診所 難忘助病患避過截肢
【逃犯條例遊行】短片紀錄：6‧16反修例遊行 從日到夜8小時
【逃犯條例遊行】夏志誠：200萬人和平遊行 屬法治良知聲音
【逃犯條例遊行】民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性
【逃犯條例遊行】警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬
【逃犯條例遊行．不斷更新．短片】民陣稱200萬人遊行 林鄭晚上8時半致歉 林正財信特首真心反省
【逃犯條例遊行】特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】政府消息：草案形同「撤回」 林正財：特首致歉非官樣文章
【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意 促辭職
【逃犯條例遊行】圖輯：民陣反修例第4次遊行 市民續堅持訴求
【逃犯條例．多圖】鄺俊宇否認曾與墮樓示威者通電話 大批市民獻花悼念
【逃犯條例】教大講師黎明絕食入院後報平安 「香港沒那麼易被黑暗擊垮」
【逃犯條例遊行】市民對示威者墮樓感痛心
內地雌雄雙賊半年涉10宗爆竊 盜逾150萬財物
【逃犯條例】林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」
【逃犯條例．Emily Online】港鐵列車廣播叫加油 乘客讚「良心車長」
【逃犯條例遊行】促收回「暴動」定性 社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？
【逃犯條例】8大專學生會籲明日「三罷」 促政府撤修例收回暴動定性
【逃犯條例】矽谷200港人集會呼「林鄭下台」 默哀獻花悼示威者墮樓亡
【逃犯條例】街頭藝術展示警暴影像
【逃犯條例遊行】夏志誠重申不接受修例 天主教徒批林鄭：好蠢，有衝突才暫緩
香港仔保健品店遇竊失萬元 職員報警
羅致光反擊批評 稱解決勞工短缺問題需多管齊下
【逃犯條例】百人請願促美方勿干預港事
【逃犯條例】陳茂波：望暫緩修例可緩和社會氣氛 啟德地皮買家撻訂原因莫衷一是
【逃犯條例】葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉
【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除
【逃犯條例】中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法
【圖輯】攝影記者協會《前線．焦點》年度攝影賽 《明報》攝記奪9獎
【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治 聯署反修例法官應辭職
【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節 義工上門向八旬郭伯伯送暖
非華裔男沙田遇劫受傷 失萬元現金電話
六旬婦秀茂坪墮斃
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念
短暫時間有陽光 有幾陣驟雨
太古廣場平台掛「反送中」橫額 男子墮樓送院不治
【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤 批警員「淪為暴徒」
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分 醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈 女兒：政府欠市民一句「對不起」
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散 毛孟靜：她全程黑面
【逃犯條例】政黨回應 田北辰：新方案須獲多數港人支持 眾志呼籲繼續上街
【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求 周日續遊行促撤修例釋放被捕者
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖
【逃犯條例】藝文界絕食持續 教大講師黎明送院
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例 理解警方執法
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀 梁君彥籲遊行市民和平理性
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯 李慧琼：會要求政府想辦法
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政 讚港警「市民安全守護者」
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例
600家長出席英華小一入學簡介會 候任校長：視所有學生作兒子
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步
79歲老翁大欖遠足迷路 失蹤13小時後尋回
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大 社工籲學習券派基層
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例 會堅持反對下去
「花王」涉性侵智障女 准保釋下月中再訊
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉 承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋
西環新開業糖水舖遭淋黑油
慈樂邨中年婦墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓亡
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》
大致天晴 最高氣溫32度
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發
prev
next