【逃犯條例．短片】盧偉聰澄清：沒說整個事件是暴動　拘5人涉暴動有關 (21:47)

盧偉聰解釋，當日所指的是某些人的行為涉嫌干犯暴動罪，「沒說整個事件是暴動」，大部分示威者是和平示威，示威者若沒有參與暴力行為，毋須擔心干犯暴動罪。他稱，暴動罪檢控門檻非常高，要有足夠證據，事後諮詢律政司意見才能決定是否檢控，會盡快與律政司商討如何跟進。

警方至今拘捕15人涉及暴力罪行，當中5人涉與暴動有關；另拘捕17人涉其他罪行，包括未能出示身分證明文件、遊蕩罪、藏有工具可作非法用途等。

盧偉聰強調，警方目前已收到34個投訴，包括警察使用暴力的投訴，會交由監警會跟進；至於使用武力的程度、用什麼武器，則由現場指揮官按專業判斷決定。

【20:18】警務處長盧偉聰今晚（17日）9時15分在灣仔警察總部警政大樓一樓大堂會見傳媒。

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