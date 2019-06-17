立法會周三開會議程無政府法案　將討論「不信任政府」議案 (20:20)

立法會秘書處通知全體議員大會會議安排，立法會主席指示周三（19日）會議由早上11時至晚上8時舉行，周四續會，會議議程上沒有任何政府法案。保安局長李家超上周六（15日）已去信立法會主席梁君彥，收回修訂《逃犯條例》恢復二讀的預告。
李家超將出席周三大會會議，回應實政圓桌田北辰提出、就德國給予兩港人庇護的口頭質詢。
議員議案方面，其中會討論由公民黨郭榮鏗提出的「不信任第五屆香港特別行政區政府」議案。民主派會議召集人毛孟靜就該議案提出修正案，指特區政府在多項政策上不得民心，特別是處理修訂《逃犯條例》一事上進退失據，更繞過法案委員會正常審議《條例草案》的程序，要求直接在立法會會議上恢復《條例草案》的二讀辯論；第五屆特區政府以行政霸道方式管理香港，不斷破壞本港法治及行政立法關係，以致無法有效管治香港及維護港人的公民權利和福祉。
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