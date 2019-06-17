周庭遭DQ提選舉呈請　政府方：香港眾志綱領與基本法不相容 (19:00)

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選，但遭選舉主任因其所屬政黨提出「民主自決」的綱領，而被取消參選資格（DQ）。高院今（17日）審理周庭提出選舉呈請，周庭表示，她已簽署提名表格的聲明及「確認書」，表明真心及真誠擁護《基本法》和效忠香港特區，選舉主任卻不予機會她回應，屬程序不當。政府方指出，香港眾志提出的綱領與《基本法》不相容，就算選舉主任有錯誤，法庭亦可據香港眾志的綱領而決定是否符合《基本法》。
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政府方引述香港眾志的綱領，提出香港面臨「二次前途」問題，香港人將決定誰為主權，其中「自決」的主張違反《基本法》對中國政權，以及香港為中國不可分割的一部分這兩大重要原則。政府方強調香港不可能於2047年，有任何憲制文件改變這原則，因此香港眾志的立場與《基本法》根本不相容。
對於周庭一方表示，各人對香港未來均有表達政見的自由，政府反駁稱周庭不是普通市民，若她當選，可獲得屬於立法會議員的資源和權力，以此來宣揚港獨，是與《基本法》相違。
周庭一方由資深大律師石永泰代表。石永泰舉例說，去年出戰九龍西補選的姚松炎，曾遭選舉主任以書面就其過去發表過的言論，逐字逐句要求姚松炎回應。石永泰續指出，選舉主任的行為猶如將參選人過程的言論放在顯微鏡下細看，擔心會製造寒蟬效應，令參選人擔心被「翻帳」。
法官聽罷陳辭押後裁決。
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