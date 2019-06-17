興德前校長假文書案　副校長否認於涉造假文件簽名 (19:14)

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被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。

控方庭上呈堂、涉嫌造假的求職者面試紀錄，日期為2016年7月16日，上有疑為興德學校副校長何志輝的簽名。何志輝今供稱，上述簽名不是其字迹，他平日簽名為中文全名簽名，字與字之間的起筆和收筆均有連接，「志」、「輝」均清晰可見，但該文件簽名並未能清晰顯示相關字型，筆迹運行方向不同，最後收筆也非如此，「好肯定呢個簽名唔係我寫」。

控方問及在涉嫌造假的求職者面試紀錄上，有不同求職者姓名，問何志輝是否對該些人有印象。何志輝稱，因為校方曾聘請一名羅姓求職者，故對羅有印象，其他則「無記憶」。何志輝另主動提到，對名單上「張錦輝」名字沒有印象，他只記得曾面試見過名叫「張鐘謙」的男子，但已忘記何時見過「張鐘謙」。

何志輝說，若他在7月16日有返校上班，會在教職員出勤表簽到，但當日沒有其簽到紀錄。辯方盤問時表示，當年7月2日是學校畢業禮及結業禮，之後教職員要預備英文比賽，同月19日張錦輝即返校報到上班，故只有7月16日可舉行應徵者面試；質疑當日是周六，何志輝對工作簽到處理「較寬鬆」而忘記簽名。

何志輝表示，不記得是否如辯方所說日子舉行畢業禮或英文比賽，但認同若有這些活動，教職員會忙於籌備，7月16日是可行的面試時間；而他記得張錦輝於7月開始上班，但已忘記實際日子。

辯方另質疑何志輝在2017年曾患精神問題影響記憶，何志輝否認此說法。聆訊明（18日）續。

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