【逃犯條例】張炳良倡成立獨立調查委員會查衝突事件 (19:37)

政府暫緩修訂《逃犯條例》，運輸及房屋局前局長張炳良接受《明報》查詢時稱，政府應成立獨立調查委員會處理上周發生的衝突事件，委員會由法官做主席，作出公平聆訊，包括調查現場發生何事、警隊指揮判斷是否有誤等。
張炳良認為，不是特首林鄭月娥下台或更換特首就能解決問題，因為香港有深層問題，例如港人對內地不信任、政制不滿等。他又相信林鄭月娥不介意現身道歉，而明日（18日）行政會議完結後，是出來道歉的最佳時機。
被問到日後中央會否收緊對香港的管治，他指出難以評估，但中央對香港的情況有憂慮，包括兩地之間有不同制度，有張力和矛盾，中央會有疑問為何香港回歸22年，港人愈來愈不認同國家，而外國在修例一事上如此高調，當中有部分國家與中國也有移交逃犯的安排，故中方會認為有些國家背後有意圖。
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