「道士」藉詞驅妖查屍毒非禮母女　官斥無悔意判囚4年半 (18:14)

法官判刑表示，被告袁銘權（57歲）利用受害人X對其「法師」身分的信任與希望，以及X本身的迷信，把X的健康問題歸咎鬼神之說，趁機非禮，行為純粹滿足一己私慾。

法官特別指出，被告以「採玄珠」之說，接二連三在第三者在場的情況下，撫弄X最私隱的地方，大膽程度「令人咋舌」。

至於被告犯襲擊他人致造成身體傷害的控罪，法官形容被告故意襲擊X至全身「散晒」，再乘人之危非禮，行為卑劣。法官續斥，被告於同夜更意猶未盡，闖入X女兒、即Y的睡房非禮，事後更意圖以「檢查屍毒」為名合理化行為，足以顯示被告奸狡。

X及Y的心理報告均顯示，她們承受不少創傷，至今仍活在陰霾下。X不但受男友埋怨，更對女兒受侵犯感自責，Y則受中至高度心理創傷。

被告的心理報告亦透露，被告自21歲嫖妓，享受與不同女性交歡，雖然他5年前停止嫖妓，但至今仍有觀看色情片。報告續指出，被告患反社會人格障礙，為人邪惡、不可靠、狡猾、愛操縱他人、自我中心、自以為是及缺乏同理心。被告至今完全沒有悔意，更揚言出獄後會繼續施法，因此心理學家認為他重犯性罪行機會甚高。