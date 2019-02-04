【逃犯條例】葉劉：行會一致接受特首可撤回草案　張國鈞：政府宜明言「6.12」衝突非暴動 (19:50)

就特首林鄭月娥應該如何跟進反修訂《逃犯條例》的風波，多名行政會議成員回覆本報查詢時各有建議。新民黨葉劉淑儀表示，行會成員一致認為，林鄭月娥正式宣布撤回修訂《逃犯條例》草案沒有問題；民建聯張國鈞亦促請政府公開明言，上周「6.12」的衝突非暴動。另外，經民聯林健鋒及羅范椒芬相信，林鄭月娥稍後會親身公開道歉。
葉劉淑儀表示，林鄭月娥宣布撤回修訂《逃犯條例》並沒問題，因為無設時限的暫緩，其實等於撤回。她認為，林鄭月娥或擔心有政黨不喜歡她今次決定，但她認為，民意可以每天不同。
葉劉淑儀重申，林鄭月娥應向市民道歉。她促請林鄭月娥要妥善善後，「呢單嘢搞唔掂，民生和經濟都好難搞」，否則將來有爭議的事，建制派都難「硬撐」。
民建聯副主席張國鈞亦稱，政府要說清楚上周三（12日）包圍立法會的人，不是每個都是暴徒和參與了暴動，但當日有人衝擊立法會時，的確是發生了暴力行為，如「掟鐵通、掟磚」等。
羅范椒芬表示，林鄭月娥一定會正面回應社會期望，公開向市民道歉，她認為，特區政府和行政會議成員都應該公開道歉。公眾也不應因政府一時之失，抹煞林鄭月娥多年以來為香港作出的貢獻。
經民聯副主席林健鋒稱，相信林鄭月娥知道外界有人認為她昨晚透過書面道歉不足夠，會「親身道歉」。他亦指出，社會大眾毋須糾纏林鄭月娥是「暫緩」還是「撤回」修例。
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