【逃犯條例】葉劉淑儀促林鄭妥善善後　羅范椒芬稱政府行會應公開道歉 (19:50)

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行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀較早時接受本報查詢時表示，行會成員意見一致認為特首林鄭月娥正式宣布撤回修訂《逃犯條例》沒有問題，因為暫緩、無設時限，其實等於撤回。葉劉淑儀其後再向本報稱，行會召集人陳智思向她補充說，有政黨不同意政府撤回修例，原因是沒設限的暫緩，已等於撤回。

葉劉淑儀認為，林鄭月娥或擔心有政黨不喜歡她今次決定，但她認為，民意可以每天不同。葉劉淑儀重申，林鄭月娥應向市民道歉，促請林鄭月娥要妥善善後，「呢單嘢搞唔掂，民生和經濟都好難搞」，否則將來有爭議的事，建制派都難「硬撐」。

羅范椒芬表示，林鄭月娥一定會正面回應社會期望，公開向市民道歉，她認為，特區政府和行政會議成員都應該公開道歉。公眾也不應因政府一時之失，抹煞林鄭月娥多年以來為香港作出的貢獻。

經民聯副主席林健鋒稱，相信林鄭月娥知道外界有人認為她昨晚透過書面道歉不足夠，會「親身道歉」。他亦指出，社會大眾毋須糾纏林鄭月娥是「暫緩」還是「撤回」修例。

民建聯副主席張國鈞認為，政府要說清楚，上周三包圍立法會的不是每個都是暴徒、參與了暴動，但當日下午衝擊立法會時，的確是發生了暴力行為，如「掟鐵通、掟磚」，若說沒有暴力行為是錯的，他不能接受有泛民說當日每個人都手無寸鐵。

張國鈞指出，政府應說明不是幾萬人參與的暴動，因為有很多家長會擔心當日有到場的子女，會變為被拘捕的暴徒。

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