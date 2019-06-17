【逃犯條例】陳沛然：急症室電腦存示威相關者資料　指明供警方使用 (17:15)

警務處長盧偉聰上周承認，警方曾到醫院拘捕「6．12」衝突中的傷者，引起市民及醫護憂慮醫院泄露傷者資料。醫學界立法會議員陳沛然表示，有醫護發現急症室電腦存有與示威活動相關者資料，指明「供警方使用（for police）」，相關系統毋須登入即可索取資料，質疑醫院管理局任由「側門」存在，要求局方交代。
陳沛然表示，近日接獲數名來自不同醫院的急症室醫護人員投訴，指醫管局未有妥善保障病人私隱，當中有醫護發現急症室電腦存在「側門」，在沒有登入的情況下，可透過「Accident & Emergency Department Clinical Information System（簡稱AEIS）」系統，獲取一份供警方使用的病人資料，包括姓名、身分證、電話、求診時間及入住病房等，質疑醫管局涉嫌「大型泄露病人資料」。
他表示，上周已向醫管局管理層交涉事件，建議管理層召開記者會交代事件，惟局方僅一連兩日發新聞稿澄清事件。對於新聞稿稱醫管局對外發放的資料，「不會提供個別病人的個人或臨牀資料」，陳沛然指出如今證據確鑿，顯示相關系統有供警察使用的版面，質疑新聞稿「講大話」。
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