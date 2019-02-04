【逃犯條例】陳沛然稱急症室系統毋須登入可取示威者資料　醫管局：僅醫護有權限 (20:00)

【20:00】醫管局發言人強調，AEIS系統必須登入，以及必須是醫管局內獲授權者才能取閱資料。局方正跟進是否有人外泄透過系統列印出來的病人資料，並已就可能有人不法進入電腦系統及泄漏病人私隱，通報私隱專員公署。
【19:53】醫管局急症科統籌委員會候任主席徐錫漢接受明報查詢時解釋，AEIS系統設有「災難單元」（disaster module），用作協助重大事故控制中心處理大型事故，該系統沿用超過20年，是內部系統（close system），「不是任何人走近電腦就可以列印文件」，只有醫護人員才有權限，並要登入才能使用，該系統沒有連結至非臨牀範圍的電腦。
徐錫漢舉例稱，出現重大事故時，護士長有權獲取列有病人資料的報告，並交予醫管局總部、民政署、新聞處及警方等單位，例如尋求警方協助聯絡傷者家屬。他強調有關報告只會由醫護人員整合及提供。
對於陳沛然稱有醫護毋須登入系統即可獲得病人資料，徐錫漢表示「我真的不清楚為什麼可以不用登入」。
【17:15】警務處長盧偉聰上周承認，警方曾到醫院拘捕「6．12」衝突中的傷者，引起市民及醫護憂慮醫院泄露傷者資料。醫學界立法會議員陳沛然表示，有醫護發現急症室電腦的系統毋須登入即可索取病人資料，包括示威活動相關者資料，並有醫護人員成功列印一份涉6．12大型群眾活動的傷者個人資料報告，質疑醫管局涉嫌「大型泄露病人資料」。
陳沛然表示，近日接獲數名來自不同醫院的急症室醫護人員投訴，指醫管局未有妥善保障病人私隱，當中有醫護發現急症室電腦存在「側門」，在沒有登入的情況下，可透過「Accident & Emergency Department Clinical Information System（簡稱AEIS）」系統，獲取一涉及6月12日大型群眾活動的病人資料，包括姓名、身分證、電話、求診時間及入住病房等，而頁面顯示「for Police」（供警方用）。
對於醫管局新聞稿稱，醫管局對外發放的資料，「不會提供個別病人的個人或臨牀資料」，陳沛然指出如今證據確鑿，顯示相關系統可列印出供警察使用的報告，質疑新聞稿「講大話」。
他表示，上周已向醫管局管理層交涉事件，建議管理層召開記者會交代事件，惟局方僅一連兩日發新聞稿澄清事件。
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