【逃犯條例】外媒頭條報道反修例遊行　紐時：港府讓步削弱習近平鐵腕形象 (16:40)

大批市民昨日（16日）參加民陣發起的第4次反修訂《逃犯條例》遊行，要求政府撤回修例、撤回上周三（12日）示威的「暴動」定性，和特首林鄭月娥下台等。多間外媒以頭條報道這次遊行，其中《紐約時報》指出，示威者拒絕接受林鄭月娥昨晚的道歉；中文版報道更表示，港府就修例讓步，是「削弱習近平鐵腕形象」。
《紐約時報》形容，特首林鄭月娥昨晚的道歉「罕見」，但示威者對她的聲明感到失望，批評她並非真誠。報道又提到前晚（15日）在金鐘太古廣場墮斃的反修例示威者，形容他已「迅速成為（反修例）運動的標誌」，並為一系列示威「注入額外的情感分量」。
《紐時》中文版則形容，港府暫緩修訂《逃犯條例》，是中國國家主席習近平自2012年上任以來，中國在政治問題上「最大的一次讓步」，港府暫緩修例「顯然得到了北京的支持」。該報認為，港府讓步顯示習近平雖「愈來愈專制，但他的權力仍然存在限制」；又引述分析指出，即使北京把這次香港暫緩修例視為「戰術撤退」，對習近平來說這仍是敗仗，進一步削弱其「掌握實權、無所不能」的領導人形象。
美國有線新聞網絡（CNN）報道昨日的反修例遊行時，則指出警方的處理手法與對待「6．12」示威明顯不同，警察昨日在遊行隊伍中「近乎隱形」（nearly invisible），在場警員未有穿上防暴裝備，且主要只是指揮交通。報道又指出，昨日小部分示威者試圖在政府總部外發起較激烈行動時，其他人會主動制止，叫他們保持和平。
英國廣播公司（BBC）同樣指出，昨日的反修例遊行大致和平，人數之多堵滿多條街道和擠滿多個港鐵站。BBC又分析表示，昨日遊行人數較上周日（9日）反修例遊行更多，印證特區政府藉暫緩修例平息民憤的意圖「顯然失敗」（patently failed）。
與香港一海之隔的台灣，亦有多份報章以頭版報道反修訂《逃犯條例》遊行，其中台灣《蘋果日報》頭條為「200萬港人怒吼 撒回惡法 林鄭下台」；《自由時報》頭條是「200萬港人 怒吼林鄭下台」；《聯合報》頭條則是「港百萬怒吼 特首道歉 重啟修例無時間表」。
（綜合報道）
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