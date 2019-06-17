【逃犯條例】林正財稱學生非暴徒　任志剛撐林鄭續當特首 (16:54)

民陣昨日（16日）就《逃犯條例》修訂再度發起遊行，人數創新高。多名行政會議成員今日（17日）紛紛發言為特首林鄭月娥護航，其中林正財表示，遊行中出現得最多的訴求及標語是「學生不是暴徒」，他表示，自己亦不認為學生是暴徒，相信大部分學生都很和平；任志剛則發稿撐林鄭月娥，支持她繼續任特首。
林正財下午見傳媒時，被問及政府會否收回「暴動」的定調以息民怨？他表示，不希望因為這個名稱，令人以為特首或政府覺得學生是「暴徒」。他續說，在法律上，這不代表政府會用暴動罪名控告被捕者，檢控過程需要經過警方詳細調查、律師司的考慮，最後才按個別人士當日的行為作出檢控。林正財強調，「政府完全無定性哪一天所發生的事為暴亂」。
林正財表示，這兩周的遊行，市民的聲音很清楚，政府在條例的修改上，犯了很多錯誤，而政府所犯的最大錯誤，是未能明白市民的心聲，亦錯判一些以為在法律上正確的方案，市民會明白及接受。林正財稱，特首早已心有歉意，稱林鄭月娥很願意把握機會再面對市民，在不久將來再出來向市民道歉。他表示，希望市民給予其反思機會。
另一名行政會議成員任志剛亦發出新聞稿支持林鄭月娥，任志剛表示：「林鄭月娥一直盡心為香港服務，我支持她繼續擔任行政長官。政府已於星期六表示暫緩執行修訂《逃犯條例》，實事求是地説，暫緩執行其實已是撤回。我相信大部分學生都是和平理性表達訴求，當中只有小部分是害群之馬，使用暴力，破壞社會秩序。我希望事件可以告一段落，讓社會重回正軌，畢竟香港仍面對很大挑戰，政府還有大量工作需要處理。」
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