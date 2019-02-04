【逃犯條例】陳景生︰用「暴動」字眼很不智　特首「定性」在法律上沒意義 (18:15)

就《逃犯條例》修訂風波，特首林鄭月娥上周三（12日）曾稱在金鐘發生的警民衝突是「暴動」，引起許多市民不滿，大律師公會前主席、法律界選委、資深大律師陳景生今日（17日）在港台節目中表示，用「暴動」這個字眼很不智。
陳景生認為，使用這個字眼的人可能是想到相關法律定義，但不幸的是，這令很多人感不忿；並且對於若干執法者來說，可能會因為聽聞「那裏有暴動，所以我們要用強硬的手法執法」，因字眼上的運用，而出現大家不想看見的後果。他指出，特首標籤或定性任何東西，在法律上沒有任何意義的；一個人是否有觸犯刑事法律，是由法庭決定的。
對於各界要求政府撤回「暴動」的定性，出席同一節目的法律界選委兼資深大律師潘熙說，這個要求並非無道理。他表示，政府以「暴動」形容上周三的示威，是「政治口號」，而非法律上的定義。他表示，能夠理解警方以某一個人或某三個人的行為構成非法集結，因其涉拒捕及破壞社會安寧，而懷疑其犯了暴動罪，但不能理解政府將整場示威或遊行集會定性為「暴動」，這會令有份參與遊行集會的人感到憤怒，質疑為何自己什麼都沒做卻被指參與「暴動」。
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