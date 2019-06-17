周庭提選舉呈請　代表律師：沒妥當簽提名聲明及確認書始可DQ (16:01)

周庭由資深大律師石永泰代表。石永泰指出，根據《選管會（選舉程序）（立法會）規例》，參選人獲參選資格的其中一要項，是簽署提名表格的聲明及「確認書」，條文字眼上沒有就形式或簽署行為以外的進一步詮釋；除非參選人沒有妥當簽署，才能成為唯一合理的DQ原因。

石永泰引述香港民族黨召集人陳浩天於2016年參加立法會新界西選舉遭DQ一案，法官區慶祥在拒絕其選舉呈請的判辭中指出，若參選人已提交提名表格和簽署的聲明書，則須給予參選人機會回應，強調這屬於「實質要求」（substantive requirement）。

石永泰表示，針對參選人是否真心擁護《基本法》，大可等待宣誓之時才處理，選舉主任不必在提名階段時設限，在參選人的政治信念上強加要求；在追求政治合法性的層面上，亦不可忽視眾志爭取《公投法》這一具備民意基礎的政治主張。他強調，將港獨包括在公投之內作一選項，並不等於支持港獨。

周庭在誓章表明，並非要在此刻達至公投，她也不會投票支持港獨；她主張的是遠大的政治前景，且法律容許自由的政治遊說，她有權作出自由的政治演說。

聆訊午續，政府一方將作出回應。

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